कॉमेडी क्वीन और टीवी की फेमस होस्ट भारती सिंह इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही है. इस दिनों में भी एक्ट्रेस काम से दूर नहीं हैं. वो ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के अलावा अपने यूट्यूब चैनल पर भी लागातार काम कर रही हैं. अपने हालिया व्लॉग में भारती ने खुलासा किया कि पति हर्ष लिंबाचिया ने उन्हें एक बेहद लग्जरी घड़ी गिफ्ट की. ये देखकर प्रियंका ने भी भारती के व्लॉग में एक मजेदार कमेंट किया है.

भारती सिंह को पति ने दी लग्जरी घड़ी

भारती ने अपने व्लॉग में ये लग्जरी घड़ी फ्लॉन्ट की. इस फ्लॉन्ट करते हुए भारती ने कहा प्रियंका चोपड़ा मैंने भी ले ली आपकी जैसी घड़ी, सुन रही हो क्या. इसपर हर्ष मजाक में बोलते हैं कि, 'क्या वो तुम्हारा व्लॉग देखती हैं?' भारती फिर अपने फैंस से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो वीडियो को इतना शेयर कर दें कि ये प्रियंका तक ये बात पहुंच जाए.





प्रियंका चोपड़ा ने किया रिएक्ट

भारती की ये बात प्रियंका तक पहुंच भी गई. प्रियंका ने भारती के लिए सोशल मीडिया पर कमेंट किया. उन्होंने लिखा, 'मैं देख रही हूं और तुम पर ये घड़ी मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है. तुम तो घड़ी की कंपनी की अगली ब्रांड एंबेसडर हो, बस अभी तक उन्हें पता नहीं था..' एक्ट्रेस का ये कमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उनकी तारीफ भी कर रही हैं.

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया की शादी

भारती सिंह ने हर्ष लिंबाचिया से शादी की है. दोनों की ‘कॉमेडी सर्कस’ के सेट पर हुई थी. वहीं उनकी दोस्ती बढ़ी और प्यार परवान चढ़ा. ये कपल पहले एक बेटे के पेरेंट्स हैं. जिसका नाम गोला है. अब एक्ट्रेस दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. ये गुड न्यूज देते हुए - 'हम दोबारा प्रेग्नेंट हैं, गणपति बप्पा मोरया..'

ये भी पढ़ें -

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में अनोखे अंदाज में नजर आए आर माधवन, फर्स्ट लुक हुआ आउट