रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में अनोखे अंदाज में नजर आए आर माधवन, फर्स्ट लुक हुआ आउट

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है. फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है. ऐसे में मेकर्स फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए हर दिन फिल्म से स्टार्स का लुक आउट कर रहे हैं. हाल ही में ‘धुरंधर’ से अभिनेता आर माधवन का जबरदस्त पोस्टर जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगा है.

‘धुरंधर’ से आउट हुआ आर माधवन का लुक

‘धुरंधर’ से आर माधवन का फर्स्ट लुक खुद रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, ‘कर्म का सारथी..अभी तीन दिन बाकी हैं! #धुरंधर ट्रेलर 12 नवंबर को दोपहर 12:12 बजे रिलीज़ होगा. फिल्म सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को..’ एक्टर की इस पोस्ट ने फैंस को फिल्म के लिए और भी ज्यादा बेकरार कर दिया है. इसके अलावा हर कोई कमेंट सेक्शन में माधवन के लुक की तारीफ करता नजर आया.

गंभीर लुक में नजर आए एक्टर

आर माधवन फिल्म के पोस्टर पर गंभीर लुक में नजर आ रहें हैं. सूट बूट पहनकर वो एक चेयर पर बैठे हैं. आंखों पर चश्मा लगाए एक्टर कैमरे की तरफ एक टक देख रहे हैं. उनका ये लुक देख दर्शकों की उत्सुकता चार गुना बढ़ चुकी है. बता दें कि फिल्म का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज होगा. माना जा रहा है कि ट्रेलर को मेकर्स बेहद ग्रैंड इवेंट में लॉन्च करेंगे. जिसमें पूरी स्टारकास्ट शामिल होगी.

‘धुरंधर’ की स्टारकास्ट

फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त और राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म हैं. जिसमें रणवीर धांसू एक्शन करते हुए दिखाई देंगे. उनका टीजर में भी दमदार अंदाज देखने को मिला था. ये फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक दे रही है.

