हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'किरिस का गाना सुनेगा...' वाले 'धूम' से महाकुंभ की मोनालिसा तक, सोशल मीडिया से रातोरात स्टार बने ये लोग

'किरिस का गाना सुनेगा...' वाले 'धूम' से महाकुंभ की मोनालिसा तक, सोशल मीडिया से रातोरात स्टार बने ये लोग

People Become Star Overnight: सोशल मीडिया एक पावरफुल हथियार है जो कई लोगों की सक्सेस की वजह बन रहा है. सोशल मीडिया के जरिए कई आम लोगों को जबरदस्त फेम मिला और वो रातोरात स्टार बन गए.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 29 Dec 2025 06:41 PM (IST)
महाकुंभ मेले की मोनालिसा हो या पत्थर बजाकर गाने वाले राजू कलाकार, आज अगर दुनिया इन्हें जानती है, तो इसकी वजह सोशल मीडिया ही है. हम आपको आज उन 8 लोगों के बारे में बता रहे हैं जो रातोरात शोहरत मिली और वो छा गए.

इंस्टाग्राम पर इस समय 'किरिस का गाना सुनेगा' गाने वाले धूम की खूब चर्चा है. धूम का असल नाम पिंटू है जो कि अनाथ है और वो कूड़ा बिनकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है. जब सोशल मीडिया पर 'किरिस का गाना सुनेगा' गाते हुए धूम का वीडियो सामने आया तो ये वायरल हो गया.
महाकुंभ मेले में माला बेचने वाली मोनालिसा को कौन नहीं जानता? अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से मोनालिसा रातोरात पॉपुलर हो गईं और उन्हें फिल्मों के भी ऑफर मिल गए. अब मोनालिसा अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं.
Published at : 29 Dec 2025 06:28 PM (IST)
