इंस्टाग्राम पर इस समय 'किरिस का गाना सुनेगा' गाने वाले धूम की खूब चर्चा है. धूम का असल नाम पिंटू है जो कि अनाथ है और वो कूड़ा बिनकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है. जब सोशल मीडिया पर 'किरिस का गाना सुनेगा' गाते हुए धूम का वीडियो सामने आया तो ये वायरल हो गया.