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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBharat Bhhagya Vidhata BO Day 2: बॉक्स ऑफिस पर सुस्त कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दो दिन में हुई सिर्फ इतनी कमाई

Bharat Bhhagya Vidhata BO Day 2: बॉक्स ऑफिस पर सुस्त कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दो दिन में हुई सिर्फ इतनी कमाई

Bharat Bhhagya Vidhata BO: 'भारत भाग्य विधाता' थिएटर में लगी है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 14 Jun 2026 07:05 AM (IST)
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कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को रिलीज हुई. फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले. कंगना रनौत ने अपनी एक्टिंग से इंप्रेस किया. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत ठंडी रही. दो दिन में फिल्म का कलेक्शन काफी कम रहा है. आइए जानते हैं दूसरे फिल्म ने कितनी कमाई की.

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'भारत भाग्य विधाता' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 1.45 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 1956 शोज मिले. फिल्म को 17 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म का टोटल कलेक्शन 2.45 करोड़ हो गया है.

वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 2.93 करोड़ हो गया है.

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फिल्म को BOGO ऑफर का भी नहीं मिला फायदा
फिल्म के फुटफॉल को बूस्ट करने के लिए मेकर्स ने BOGO (बाय वन गेट वन) ऑफर निकाला. फिल्म के सस्ते टिकट होने के बावजूद फिल्म के शोज को कम ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के डायरेक्टर मनोज तापड़िया हैं. फिल्म में कंगना रनौत के अलावा गिरिजा ओक, स्मिता तांबे और ईशा डे जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को कंगना रनौत के मणिकर्णिका फिल्म बैनर ने भी प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रियल लाइफ नर्स अंजलि कुल्थे की बहादुरी की कहानी दिखाई गई. 

फिल्म में दिखाया गया कि कैसे 26/11 मुंबई टैरर अटैक के दौरान दो आतंकवादी कामा हॉस्पिटल में घुस आते हैं. इस दौरान वहां के स्टाफ ने 250 से 300 लोगों की जान बचाई. इस दौरान हॉस्पिटल में कई प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी, अंजलि कुल्थे ने उनकी मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी.

कंगना के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था. इस फिल्म में वो इंदिरा गांधी के रोल में थीं. इसके अलावा वो तेजस, चंद्रमुखी 2, धाकड़ जैसी फिल्मों में दिखचुकी हैं. अब वो 'सर्कल' और 'क्वीन 2' में नजर आएंगी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 14 Jun 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
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