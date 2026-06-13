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आमिर खान की पार्टी में करीना कपूर ने चुराई लाइमलाइट, गर्लफ्रेंड संग पहुंचे इमरान खान, देखिए Inside Photos
Aamir khan Celebrates 25 years: आमिर खान की फिल्म 'लगान' के साथ ही उनके प्रोडक्शन को भी 25 साल का वक्त हो गया है. उनके इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की हस्तियां पहुंचीं. देखिए इनसाइड फोटोज.
आमिर खान की पार्टी में ग्लैमर का तड़का.
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Published at : 13 Jun 2026 10:27 PM (IST)
Tags :Aamir Khan KAREENA KAPOOR
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