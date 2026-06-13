आमिर खान की पार्टी में करीना कपूर ने चुराई लाइमलाइट, गर्लफ्रेंड संग पहुंचे इमरान खान, देखिए Inside Photos

इस दौरान आमिर खान अपने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे. उन्होंने उनका हाथ पकड़कर पोज दिया और इनकी केमिस्ट्री कमाल की लगी. आपको बता दें कि बीते दिनों कपल अपनी शादी को लेकर चर्चा में था. एक्टर ने भी शादी के प्लान की बात कबूली थी.