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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआमिर खान की पार्टी में करीना कपूर ने चुराई लाइमलाइट, गर्लफ्रेंड संग पहुंचे इमरान खान, देखिए Inside Photos

आमिर खान की पार्टी में करीना कपूर ने चुराई लाइमलाइट, गर्लफ्रेंड संग पहुंचे इमरान खान, देखिए Inside Photos

Aamir khan Celebrates 25 years: आमिर खान की फिल्म 'लगान' के साथ ही उनके प्रोडक्शन को भी 25 साल का वक्त हो गया है. उनके इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की हस्तियां पहुंचीं. देखिए इनसाइड फोटोज.

By : राहुल यादव  | Updated at : 13 Jun 2026 10:28 PM (IST)
Aamir khan Celebrates 25 years: आमिर खान की फिल्म 'लगान' के साथ ही उनके प्रोडक्शन को भी 25 साल का वक्त हो गया है. उनके इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की हस्तियां पहुंचीं. देखिए इनसाइड फोटोज.

आमिर खान की पार्टी में ग्लैमर का तड़का.

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इस दौरान आमिर खान अपने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे. उन्होंने उनका हाथ पकड़कर पोज दिया और इनकी केमिस्ट्री कमाल की लगी. आपको बता दें कि बीते दिनों कपल अपनी शादी को लेकर चर्चा में था. एक्टर ने भी शादी के प्लान की बात कबूली थी.
इस दौरान आमिर खान अपने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ पहुंचे. उन्होंने उनका हाथ पकड़कर पोज दिया और इनकी केमिस्ट्री कमाल की लगी. आपको बता दें कि बीते दिनों कपल अपनी शादी को लेकर चर्चा में था. एक्टर ने भी शादी के प्लान की बात कबूली थी.
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इवेंट में करीना कपूर ने अपने लुक से तो सारी लाइमलाइट ही चुरा ली. इस दौरान उनका एथेनिक लुक देखने के लिए मिला और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं.
इवेंट में करीना कपूर ने अपने लुक से तो सारी लाइमलाइट ही चुरा ली. इस दौरान उनका एथेनिक लुक देखने के लिए मिला और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं.
Published at : 13 Jun 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan KAREENA KAPOOR

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