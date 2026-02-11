'भाबी जी घर पर हैं' फिल्म हिट है या FLOP? 6 दिनों में बजट का 12% ही वसूल पाई है फिल्म

'भाबीजी घर पर हैं' को टीवी पर बहुत प्यार मिला. टीवी शो की कहानी और एक्टिंग को काफी सराहा गया था. अब इस शो पर फिल्म भी बनी. फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं. लेकिन बड़े पर्दे पर भाबीजी घर पर हैं जादू चला नहीं. फिल्म को खराब रिव्यूज मिले. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन किया है और फिल्म हिट है या फ्लॉप.

भाबीजी घर पर हैं का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में 1.24 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. फिल्म ने पहले दिन 20 लाख कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म की कमाई थोड़ी सी बढ़ी और फिल्म ने 35 लाख कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 30 लाख का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 15 लाख कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 15 लाख कमाए. छठे दिन फिल्म ने 9 लाख रुपये की कमाई की.

फिल्म ने पांच दिन ग्रॉस 1.35 करोड़ कमाए. फिल्म ने दुनियाभर में 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया.

अभी फिल्म फ्लॉप ज़ोन में है, क्योंकि 12.2% बहुत कम रिकवरी है. 10 करोड़ बजट की फिल्म को Hit बनने के लिए कम से कम 20 करोड़ कमाने होंगे. 70–80% बजट रिकवर करके फिल्म एवरेज होगी.

भाबीजी घर पर हैं बॉक्स ऑफिस पहला दिन 20 लाख दूसरा दिन 35 लाख तीसरा दिन 30 लाख चौथा दिन 15 लाख पांचवा दिन 15 लाख छठा दिन 9 लाख टोटल 1.24 करोड़

इस फिल्म में रवि किशन, मुकेश तिवारी, शुभांगी अत्रे, विदिशा श्रीवास्तव जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को शशांक बाली ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें थीं. हालांकि, फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है. वहीं फिल्म को बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 जैसी फिल्मों का भी सामना करना पड़ा है. बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है.

ओटीटी पर कहां देख पाएंगे फिल्म?

फिल्म थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर रिलीज होगी. ऑफिशियल पोस्टर के मुताबिक, फिल्म जी 5 और ओटीटी प्ले प्रीमियम पर स्ट्रीम होगी.