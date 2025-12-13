'धुरंधर' के पहले इन 5 फिल्मों को भी बैन किया गया थे गल्फ देशों में, जानें क्या रही वजहें

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' थिएटर्स में बंपर कमाई कर रही है. फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और इसके बाद से ये हर जगह छाई हुई है. जहां देश सहित ऑस्ट्रेलिया,अमेरिका,मलेशिया में भी 'धुरंधर' की जमकर तारीफ की जा रही है वहीं दूसरी ओर गल्फ देशों ने इसकी कहानी की वजह से फिल्म की एंट्री पर बैन लगा दिया है. हालांकि इसके पहली भी कई इंडियन फिल्मों के साथ ऐसा सुलूक किया जा चुका है.

इन 5 फिल्मों को नहीं मिली गल्फ कंट्रीज में एंट्री

1. टाइगर 3

सलमान खान और कैटरीना कैफ की ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी. यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस मूवी को बहुत सराहा गया लेकिन गल्फ देशों ने इसकी एंट्री पर रोक लगा दिया. इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को नेगेटिव बताते हुए ओमन, कुवैत और कतर समेत कुल 6 देशों में इसे बैन कर दिया गया.



2. काथल - द कोर

ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो 2023 में रिलीज हुई. इसका निर्देशन जियो बेबी के द्वारा किया गया था. फिल्म में रोमांटिक कहानी दिखाते हुए समलैंगिकता का एंगल भी दिखाया गया. कहानी काफी दिलचस्प थी और इसमें एक बढ़िया ट्विस्ट भी देखने को मिला था. लेकिन फिल्म में समलैंगिकता का एंगल दिखाए जाने के वजह से इसे गल्फ देशों में एंट्री नहीं मिली.



3. गैंग्स ऑफ वासेपुर

अनुराग कश्यप के निर्देशन पर बनी ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई. भले फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस में अपना कमाल दिखाने में असफल रही लेकिन दर्शकों के बीच ये एक कल्ट क्लासिक बन गई है. मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत कई कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से सबका दिल जीत लिया. लेकिन फिल्म के रॉ डायलॉग्स, इंटेंस एक्शन सीन्स और वाइल्ड किरदारों के वजह से गल्फ गल्फ ने इसे मुस्लिम समुदाय के लिए आपत्तिजनक करार दिया.



4. फाइटर

ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण की ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई. इसमें संजीदा शेख और करण सिंह ग्रोवर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इंडिया में ये फिल्म एवरेज रही और इसके जरिए इंडिया–पाकिस्तान के मतभेद को दिखाया गया था. मूवी के एक सीन में दिखाया गया कैसे पड़ोसी मुल्क करण सिंह ग्रोवर के किरदार को बंदी बनाकर उसपर अत्याचार करते हैं. इसी वजह से गल्फ कंट्रीज के इसपर बैन लगा दिया.



5. आर्टिकल 370

23 फरवरी 2024 को यामी गौतम की ये पॉलिटिकल ड्रामा रिलीज हुई. इसमें कश्मीर में धारा 370 और उसके इफेक्ट्स के बारे में दिखाया गया. फिल्म की कहानी काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रही और ये सच्ची घटनाओं पर आधारित भी थी. यामी गौतम ने अपनी दमदार अदाकारी से सबको चौंकाया और मेकर्स ने भी कश्मीर की राजनीति और वहां के लोगों के हाल को देश के सामने पेश किया. इस वजह से किसी भी गल्फ देश ने इस मूवी को रिलीज होने नहीं दिया.