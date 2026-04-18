अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने पिछले साल मां बनने के बाद आठ घंटे की शिफ्ट की मांग की थी, जिसके चलते उन्हें कई बड़े बजट वाली फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखाया गया. इसके बाद से ही ये मामला गरमाया हुआ है. अलग-अलग सेलेब्स इस पर अलग-अलग राय रख रहे हैं. आठ घंटे की शिफ्ट को लेकर हाल ही में बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण का सपोर्ट किया था. हालांकि, इस मामले में दीपिका के पति और एक्टर रणवीर सिंह अलग राय रखते हैं.

रणवीर सिंह के लिए काम ही सब कुछ

जहां दीपिका पादुकोण आठ घंटे की शिफ्ट को मेंटल और फिजिकल हेल्थ से जोड़कर देखती हैं, वहीं रणवीर सिंह के लिए काम ही सब कुछ है. रणवीर सिंह इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने इस फिल्म में लगातार बिना ब्रेक लिए काम किया था. निर्देशक आदित्य धर ने खुद बताया था कि रणवीर सिंह ने इस फिल्म के 16-18 घंटे काम किया था.

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8 घंटे काम कर पाना मुश्किल- रणवीर सिंह

रणवीर सिंह ने एक पुराने इंटरव्यू में भी खुलासा किया था कि उनकी वजह से उनके बाकी को-स्टार को भी परेशानी होती थी, क्योंकि वो 8 घंटे की शिफ्ट पर यकीन नहीं करते. उन्होंने कहा था, 'हिंदी सिनेमा में या एक फिल्म को बनाने में आठ घंटे में काम कर पाना बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा ज्यादा कर लो शूटिंग, क्योंकि मैं काम को ट्रांजेक्शन या सिर्फ एक लेन-देन के रूप में नहीं देखता.'

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था, 'मेरे को-स्टार भी मुझसे परेशान हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी वजह से उन्हें भी शिफ्ट से ज्यादा काम करना पड़ेगा और मैं सिनेमा के शिफ्ट स्टैंडर्ड को खराब कर रहा हूं, लेकिन अगर जो चीज हमें सीन के लिए चाहिए, अगर वह आठ घंटे में नहीं निकली तो क्या हुआ? थोड़ा सा और कर लो शूटिंग.'

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दीपिका पादुकोण ने छोड़ी फिल्म 'स्पिरिट'

बता दें कि रणवीर सिंह का बयान दीपिका पादुकोण के बयान से पहले आया था, जब दोनों साथ में कई फिल्में कर रहे थे. पिछले साल खबरें आई थीं कि दीपिका पादुकोण ने डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' छोड़ दी है, क्योंकि वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहती थीं. फिल्म 'कल्कि 2' से भी उन्हें किनारा किया गया. इसके बाद से ही सोशल मीडिया और बॉलीवुड गलियारों में इस बात पर बहस छिड़ गई है.