मलेरिया होने के बाद भी 'हाउसफुल' की शूटिंग करती रहीं दीपिका पादुकोण, लारा दत्ता ने किया खुलासा

30 अप्रैल 2010 में रिलीज हुई 'हाउसफुल' फिल्म को आज 16 साल हो गए है. इसी बीच एक्ट्रेस लारा दत्ता ने फिल्म की शूटिंग का ऐसा किस्सा शेयर किया, जिसने दर्शकों को चौंका दिया है. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण के बारे में बताया कि शूटिंग के समय उन्हें मलेरिया हो गया था और उस हालत में भी उन्होंने शूटिंग की, जिससे दिखाई देता है कि वो अपने काम को लेकर कितनी समर्पित है.

बीमारी में भी शूटिंग करती रहीं दीपिका

एनडीटीवी के साथ बातचीत में लारा ने कहा, 'बहुत कम लोग जानते है कि 'हाउसफुल' की शूटिंग के समय दीपिका बहुत बीमार थीं और उन्हें मलेरिया हो गया था. उन्हें ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी इसलिए उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा. वो एक सच्ची प्रोफेशनल थीं क्योंकि पूरी रात उन्हें तेज बुखार था, कपकपी छूटती थी और दवाइयां लेनी पड़ती थीं. हमारा शेड्यूल फिक्स्ड था इसीलिए अगली सुबह वो सेट पर आती थीं. आप साफ देख सकते थे कि वो पूरी तरह से थक चुकी थीं और बेदम थीं. फिर भी उन्होंने अपना काम पूरा किया और उनकी परफॉरमेंस में कोई कमी नहीं आने दी.'

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लारा ने की दीपिका की तारीफ

लारा ने आगे कहा, 'एक एक्टर होने के तौर पर आपको दूसरे एक्टर को इसका क्रेडिट देना ही पड़ता है क्योंकि मैं जानती हूं कि जब आप पूरी तरह से बेदम हो और मलेरिया जैसी बीमारी आपको अंदर से तोड़ दे, तो काम करना बहुत मुश्किल होता है. ये कोई आम सर्दी या बुखार नहीं था, हालांकि वो एक कमाल की प्रोफेशनल थीं.' इसके अलावा लारा ने दीपिका के पर्सनैलिटी के बारे में भी कहा कि वो अपने काम को लेकर बहुत क्लियर और फोकस्ड रहती हैं. जब हर एक्टर को पता होता है कि उन्हें क्या करना है, तो वो अपनी प्रतिभा को सेट पर ही दिखाते हैं.

दीपिका और लारा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

बता दें कि दीपिका पादुकोण के पास दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. अल्लू अर्जुन और एटली के साथ वो 'राका' फिल्म में नजर आने वाली है, जो दर्शकों को एक अलग अनुभव देगा. वहीं वो जल्द ही शाहरुख खान के साथ 'किंग' में भी नजर आएंगी, जिसमें सुहाना खान भी मुख्य भूमिका में होंगी. अगर बात करें लारा की, तो वो भी जल्द ही अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' और रणबीर कपूर की रामायण में रानी कैकयी के किरदार में दिखेंगी.

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