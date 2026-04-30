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शाहरुख-ऐश्वर्या से रणवीर-दीपिका तक, भंसाली के 5 कपल्स जिनकी केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर लगा दी आग
संजय लीला भंसाली की फिल्मों में रोमांस और केमिस्ट्री का अलग ही जादू देखने को मिलता है. शाहरुख-ऐश्वर्या से रणवीर-दीपिका तक, उनकी आइकॉनिक जोड़ियों ने प्यार, दर्द और इमोशन को शानदार तरीके से पेश किया.
जब भी बॉलीवुड में लव स्टोरी पर बात होती है, तो संजय लीला भंसाली का नाम जरूर लिया जाता है. भंसाली सिर्फ अपनी फिल्मों से ही नहीं, बल्कि उनके लीड कलाकारों की केमिस्ट्री के लिए भी खूब पसंद किए जाते है. प्यार, दर्द और इमोशन से भरी उनकी प्रेम कहानी हर किसी के दिलों में बस जाती है. इसी बीच आइए संजय लीला भंसाली के उन 5 आइकॉनिक जोड़ियों पर नजर डालते है, जिन्होंने अपनी केमिस्ट्री और रोमांस से फैंस के दिलों में गहरी छाप छोड़ी.
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Published at : 30 Apr 2026 04:05 PM (IST)
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