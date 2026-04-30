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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख-ऐश्वर्या से रणवीर-दीपिका तक, भंसाली के 5 कपल्स जिनकी केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर लगा दी आग

शाहरुख-ऐश्वर्या से रणवीर-दीपिका तक, भंसाली के 5 कपल्स जिनकी केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर लगा दी आग

संजय लीला भंसाली की फिल्मों में रोमांस और केमिस्ट्री का अलग ही जादू देखने को मिलता है. शाहरुख-ऐश्वर्या से रणवीर-दीपिका तक, उनकी आइकॉनिक जोड़ियों ने प्यार, दर्द और इमोशन को शानदार तरीके से पेश किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Apr 2026 04:05 PM (IST)
संजय लीला भंसाली की फिल्मों में रोमांस और केमिस्ट्री का अलग ही जादू देखने को मिलता है. शाहरुख-ऐश्वर्या से रणवीर-दीपिका तक, उनकी आइकॉनिक जोड़ियों ने प्यार, दर्द और इमोशन को शानदार तरीके से पेश किया.

जब भी बॉलीवुड में लव स्टोरी पर बात होती है, तो संजय लीला भंसाली का नाम जरूर लिया जाता है. भंसाली सिर्फ अपनी फिल्मों से ही नहीं, बल्कि उनके लीड कलाकारों की केमिस्ट्री के लिए भी खूब पसंद किए जाते है. प्यार, दर्द और इमोशन से भरी उनकी प्रेम कहानी हर किसी के दिलों में बस जाती है. इसी बीच आइए संजय लीला भंसाली के उन 5 आइकॉनिक जोड़ियों पर नजर डालते है, जिन्होंने अपनी केमिस्ट्री और रोमांस से फैंस के दिलों में गहरी छाप छोड़ी.

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हम दिल दे चुके सनम (समीर और नंदिनी) - साल 1999 में आई सलमान खान और ऐश्वर्या राय की इस फिल्म में मस्ती, जुनून और इमोशन का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. समीर और नंदिनी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी दर्शकों के दिलों में बसती है.
हम दिल दे चुके सनम (समीर और नंदिनी) - साल 1999 में आई सलमान खान और ऐश्वर्या राय की इस फिल्म में मस्ती, जुनून और इमोशन का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. समीर और नंदिनी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी दर्शकों के दिलों में बसती है.
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बाजीराव मस्तानी (बाजीराव और मस्तानी) - साल 2015 में आई इस फिल्म में भी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी देखने को मिली थी. भव्यता और इमोशंस से भरी ये लव स्टोरी त्याग और समर्पण की है, जिसमें समाज की सीमाओं से हटकर बाजीराव और मस्तानी प्रेम कहानी देखने को मिलती है.
बाजीराव मस्तानी (बाजीराव और मस्तानी) - साल 2015 में आई इस फिल्म में भी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी देखने को मिली थी. भव्यता और इमोशंस से भरी ये लव स्टोरी त्याग और समर्पण की है, जिसमें समाज की सीमाओं से हटकर बाजीराव और मस्तानी प्रेम कहानी देखने को मिलती है.
Published at : 30 Apr 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Shahrukh Khan Sanjay Leela Bhansali Deepika Padukone Aishwarya Rai Ranveer SIngh

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