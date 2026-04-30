शाहरुख-ऐश्वर्या से रणवीर-दीपिका तक, भंसाली के 5 कपल्स जिनकी केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर लगा दी आग

बाजीराव मस्तानी (बाजीराव और मस्तानी) - साल 2015 में आई इस फिल्म में भी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी देखने को मिली थी. भव्यता और इमोशंस से भरी ये लव स्टोरी त्याग और समर्पण की है, जिसमें समाज की सीमाओं से हटकर बाजीराव और मस्तानी प्रेम कहानी देखने को मिलती है.