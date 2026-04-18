हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनइस वजह से उर्फी जावेद को नहीं मिल रहा है बड़ा ब्रेक, एक्ट्रेस का छलका दर्द

इस वजह से उर्फी जावेद को नहीं मिल रहा है बड़ा ब्रेक, एक्ट्रेस का छलका दर्द

उर्फी जावेद आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. कभी अपने अतरंगी आउटफिट को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर. एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 18 Apr 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

उर्फी जावेद ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उनके अतरंगी आउटफिट हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं.उर्फी को बिग बॉस ओटीटी, एमटीवी स्पिलट्सविला X4 और प्राइम वीडियो की सीरीज 'फॉलो कर लो यार'जैसे शो में देखा जा चुका है.लेकिन, इन्फ्लुएंसर से लेकर एक्ट्रेस बनने तक का सफर उर्फी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था.

इसका खुलासा उर्फी ने खुद किया है.उर्फी की बातों ने हर किसी को हैरान कर दिया है.उर्फी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए. उर्फी ने पोस्ट में बताया कि उन्हें लग रहा था कि फॉलो कर लो यार से उनकी लाइफ बदल जाएगी.

उर्फी के पोस्ट में छलका दर्द

उर्फी ने कहा कि जिंदगी तो बदली, लेकिन पहचान और शोहरत की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो शो के दौरान मिले थे.एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर किए.

ये भी पढ़ें:-उर्फी जावेद ने छोड़ा इस्लाम धर्म, रखा हिंदू नाम? एक्ट्रेस ने खुद बताई सच्चाई

पोस्ट में एक्ट्रेस ने लिखा,'मुझे बहुत बुरी तरह ट्रोल किया गया और गालियां दी गईं. नेताओं से लेकर आम लोगों और इंडस्ट्री के लोगों तक सबने मुझे बुरा-भला कहा और धमकियां दीं.मुझे इतनी बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा जिसकी कोई गिनती नहीं. मुझे आज भी लगता है कि मैंने अभी तक वो हासिल नहीं किया है, जो मैं कर सकती हूं. मैं आज भी ऊपर वाले से पूछती रहती हूं कि मेरा टाइम कब आएगा.'

ये भी पढ़ें:-टॉक्सिक रिलेशनशिप में थीं उर्फी जावेद, खुद बताया कैसे उनके एक्स-पार्टनर करते थे हर चीज पर कंट्रोल

उर्फी ने पोस्ट में आगे लिखा,'मैंने जो भी किया बस इसलिए ताकि लोग मुझे अपनाएं और मेरे काम की तारीफ करें.मैंने अपने लिए बहुत ही अलग और मुश्किल रास्ता चुना था. दुनिया मेरे लिए बिल्कुल भी दयालु नहीं थी. एक वक्त ऐसा था कि जब मेरी तारीफ करता था, तो मैं रो पड़ती थी.क्योंकि मुझे सिर्फ गालियां सुनने की ही आदत हो गई थी. मैं आज भी बस उस एक पल, उस एक सही मौके इंतजार कर रही हूं.'उर्फी जावेद के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिलहाल वो स्प्लिट्सविला X6 में निया शर्मा के साथ मिसचिफ मेकर के तौर पर नजर आ रही हैं.'

ये भी पढ़ें:-15 साल की उम्र में अक्षय कुमार के बेटे आरव करने लगे हैं नौकरी, लाखों करोड़ों नहीं कमाते हैं 4500 रुपये

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Uorfi Javed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
इस वजह से उर्फी जावेद को नहीं मिल रहा है बड़ा ब्रेक, एक्ट्रेस का छलका दर्द
इस वजह से उर्फी जावेद को नहीं मिल रहा है बड़ा ब्रेक, एक्ट्रेस का छलका दर्द
टेलीविजन
'मुझे किसी ने मजबूर...', धर्म बदलने और तलाक के बाद ट्रोल होने पर चाहत खन्ना ने तोड़ी चुप्पी
'मुझे किसी ने मजबूर...', धर्म बदलने और तलाक के बाद ट्रोल होने पर चाहत खन्ना ने तोड़ी चुप्पी
टेलीविजन
Anupama Spoiler: अनुपमा में 20 अप्रैल को आएगा महाट्विस्ट, शो में इस नए कलाकार की हुई एंट्री
अनुपमा में 20 अप्रैल को आएगा महाट्विस्ट, शो में इस नए कलाकार की हुई एंट्री
टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मायरा को नहीं बचा पाएगी अभिरा, कृष करेगा सारे सबूत चोरी
मायरा को नहीं बचा पाएगी अभिरा, कृष करेगा सारे सबूत चोरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं...', महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बोलीं सपा सांसद इकरा हसन
'किस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं...', महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बोलीं सपा सांसद इकरा हसन
विश्व
Strait of Hormuz: 'होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने से शी जिनपिंग बहुत खुश', डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
'होर्मुज के दोबारा खुलने से जिनपिंग खुश', ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को लेकर क्यों किया ये दावा?
ओटीटी
Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
आईपीएल 2026
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
इंडिया
गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, टूट गई 50% आबादी की उम्मीद, पक्ष में पड़े 298 वोट
गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, टूट गई 50% आबादी की उम्मीद, पक्ष में पड़े 298 वोट
टेक्नोलॉजी
AI का ज्यादा यूज करने वाले संभल जाएं, आपकी नींद उड़ा देगी यह नई स्टडी
AI का ज्यादा यूज करने वाले संभल जाएं, आपकी नींद उड़ा देगी यह नई स्टडी
ट्रेंडिंग
Horse At ATM Viral Video: कैश खत्म हो गया क्या.... SBI के ATM पर पहुंचा घोड़ा, गेट खोलने के लिए काटा बवाल! वीडियो वायरल
कैश खत्म हो गया क्या.... SBI के ATM पर पहुंचा घोड़ा, गेट खोलने के लिए काटा बवाल! वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget