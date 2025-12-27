सुहाना खान से अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया तक, साल 2026 में होने वाले हैं कई बड़े डेब्यू

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसुहाना खान से अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया तक, साल 2026 में होने वाले हैं कई बड़े डेब्यू

Bollywood 2026: बॉलीवुड में 2026 को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. कई नए चेहरे बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं और इनमें स्टार किड्स से लेकर साउथ के पॉपुलर नाम तक शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Dec 2025 03:25 PM (IST)
बॉलीवुड में साल 2026 को लेकर काफी हलचल है। कई नए चेहरे और स्टार किड्स बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे हैं. सुहाना खान से लेकर अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया तक, कई कलाकार पहली बार थिएटर में नजर आएंगे.

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान 2026 में पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगी. OTT पर ‘द आर्चीज’ से डेब्यू करने के बाद अब वह पापा शाहरुख की फिल्म ‘किंग’ में दिखाई देंगी.
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा फिल्म ‘इक्कीस’ से थिएटर में एंट्री करने जा रहे हैं. इस वॉर ड्रामा में वह परमवीर चक्र विजेता मेजर अरुण खेतरपाल का रोल निभाते नजर आएंगे.
Published at : 27 Dec 2025 03:25 PM (IST)
Suhana Khan Agastya Nanda Simar Bhatia Bollywood 2026

बॉलीवुड फोटो गैलरी

