बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. सलमान खान आखिरी बार फिल्म सिकंदर में नजर आए थे और अब वो बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं. सलमान ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और इसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है. लद्दाख में इंटेंस शेड्यबल के बाद टीम ने फिल्म की शूटिंग मुंबई में पूरी तर ली है. फिल्म के सेट से सलमान खान की एक नई फोटो वायरल हो रही है. जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस नजर आ रही हैं.

सलमान खान की सिकंदर अगले साल जून-जुलाई में रिलीज होने वाली है. कुछ समय पहले फिल्म से सलमान खान का लुक सामने आया था. अब उनकी लेटेस्ट फोटो सामने आई है जिसमें वो एक फैन और एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के साथ नजर आ रहे हैं.

वायरल हुई फोटो

बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान फौजी बने हैं. इस फिल्म 2020 में गलवान घाटी में हुई चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प से इंस्पायर्ड है. फिल्म में सलमान कर्नल बी संतोष बाबू के किरदार में नजर आएंगे जो उस झड़प में शहीद हुए थे. अब जो फोटो वायरल हो रही है उसमें सलमान और चित्रांगदा आर्मी की यूनिफॉर्ममें नजर आ रहे हैं. वो एक फैन के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं. इस फोटो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- क्या लग रहे हो भाईजान. दूसरे ने लिखा- फिल्म होने वाली है शानदार.





बता दें बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के साथ जयान शॉ, हीरा सोहल, अभिलाष चौधरी, विपिन भारद्वाज और अंकुर भाटिया अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म को अपूर्वा लाखिया ने डायरेक्ट किया है. वहीं फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है. सलमान खान के बर्थडे पर मेकर्स फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट कर सकते हैं. इसका फैंस क इंतजार है.

