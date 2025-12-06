हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBattle OF Galwan के सेट से सलमान खान की फोटो हुई वायरल, चित्रांगंदा सिंह के साथ दिया पोज

Battle OF Galwan के सेट से सलमान खान की फोटो हुई वायरल, चित्रांगंदा सिंह के साथ दिया पोज

Salman Khan Selfie: सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी हैं. फिल्म के सेट से उनकी एक सेल्फी वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 06 Dec 2025 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. सलमान खान आखिरी बार फिल्म सिकंदर में नजर आए थे और अब वो बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं. सलमान ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और इसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है. लद्दाख में इंटेंस शेड्यबल के बाद टीम ने फिल्म की शूटिंग मुंबई में पूरी तर ली है. फिल्म के सेट से सलमान खान की एक नई फोटो वायरल हो रही है. जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस नजर आ रही हैं.

सलमान खान की सिकंदर अगले साल जून-जुलाई में रिलीज होने वाली है. कुछ समय पहले फिल्म से सलमान खान का लुक सामने आया था. अब उनकी लेटेस्ट फोटो सामने आई है जिसमें वो एक फैन और एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के साथ नजर आ रहे हैं.

वायरल हुई फोटो

बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान फौजी बने हैं. इस फिल्म 2020 में गलवान घाटी में हुई चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प से इंस्पायर्ड है. फिल्म में सलमान कर्नल बी संतोष बाबू के किरदार में नजर आएंगे जो उस झड़प में शहीद हुए थे. अब जो फोटो वायरल हो रही है उसमें सलमान और चित्रांगदा आर्मी की यूनिफॉर्ममें नजर आ रहे हैं. वो एक फैन के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं. इस फोटो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- क्या लग रहे हो भाईजान. दूसरे ने लिखा- फिल्म होने वाली है शानदार.


Battle OF Galwan के सेट से सलमान खान की फोटो हुई वायरल, चित्रांगंदा सिंह के साथ दिया पोज

बता दें बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के साथ जयान शॉ, हीरा सोहल, अभिलाष चौधरी, विपिन भारद्वाज और अंकुर भाटिया अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म को अपूर्वा लाखिया ने डायरेक्ट किया है. वहीं फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है. सलमान खान के बर्थडे पर मेकर्स फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट कर सकते हैं. इसका फैंस क इंतजार है.

ये भी पढ़ें: Dhurandhar BO Day 1: ‘धुरंधर’ ने ओपनिंग डे पर काटा गदर, 'सैयारा' के उड़ा दिए परखच्चे, रणवीर सिंह की बनी सबसे बड़ी ओपनर, ये रिकॉर्ड भी बनाया

Published at : 06 Dec 2025 01:14 PM (IST)
Tags :
Chitrangada Singh SALMAN KHAN Battle Of Galwan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Delhi Crime Report: कूड़े के विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे की हत्या, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
IPO Alert: Flywings Simulator Training IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
PPF में ये गलती मत करें! वरना बंद हो जाएगा Tax-Free Interest| Paisa Live
LIC के नए Protection Plus & Bima Kavach! क्या ये Plans आपके लिए सही हैं?| Paisa Live
Education Inflation 15% तक! बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 करोड़ कैसे बनाएं? पूरी planning समझें|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
फैशन
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
यूटिलिटी
इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात
इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget