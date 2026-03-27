मोहम्मद रफी साहब अपने जमाने के बेहतरीन सिगर्स में से एक हैं. उनके गानों के दीवाने आज भी लोग हैं. उन्होंने ऐसे- ऐसे गाने गाए और लिखे हैं जिनके बोल आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं. मोहम्मद रफी का एक गाना है जिसको बहुत पसंद किया गया है, आज भी उस गाने को बहुत पसंद किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं इस गाने को तीन अलग- अलग सिंगर्स ने गाया है.

कौन सा है गाना?

ये गाना है साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म 'आप तो ऐसे ना थे' का 'तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है'. इस एक गाने को तीन अलग- अलग सिंगर्स ने अपने- अपने अलग तरीकों से गाया है. इन तीनों ही सिंगर्स की आवाज में ये गाना बहुत सुंदर लगा था. लेकिन लेजेंड तो लेजेंड ही होते हैं. सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस गाने को कौन- कौन से तीन सिंगर्स ने गाया है. इसके बाद बताएंगे कि किस लेजेंड्री सिंगर की आवाज में इसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया हैं.

कौन हैं तीनों सिंगर्स

इस गाने के बोल लिखे हैं मोहम्मद रफी साहब ने. इस गाने का पहला वर्जन हेमलता जी ने गाया था. जिसे एक्ट्रस रंजीता के ऊपर फिल्माया गया था. रंजीता के ऊपर हेमलता जी की आवाज बहुत अच्छी लगी थी. इस गाने के दूसरे वर्जन को मनोहर दास जी ने गाया था, उनकी आवाज में ये गाना राज बब्बर के ऊपर फिल्माया गया था. तो वहीं तीसरा वर्जन खुद मोहम्मद रफी ने गाया था. मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाने को एक्टर दीपक पराशर के ऊपर फिल्माया गया था.

किसकी आवाज में सबसे ज्यादा किया गया पसंद?

इस एक गाने को तीन सिंगर्स ने गाया और तीनों ने ही अपनी जान फूंक दी. वैसे तो इस गाने को तीनों ही सिंगर्स ने बहुत अच्छे से गाया है लेकिन सबसे ज्यादा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में इसे पसंद किया गया था. इस गाने को अब तक भी उन्हीं की आवाज में सुना जाता है और पसंद किया जाता है. उनकी आवाज में इस गाने को यूट्यूब पर भी अब तक 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके है.