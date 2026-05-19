हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइस मराठी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए थे गर्दे, बजट था सिर्फ 5 करोड़, किया 1700 परसेंट का प्रॉफिट

इस मराठी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए थे गर्दे, बजट था सिर्फ 5 करोड़, किया 1700 परसेंट का प्रॉफिट

'बाईपण भारी देवा' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी. इस फिल्म को फैंस ने बहुत पसंद किया था. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 19 May 2026 08:39 PM (IST)
Preferred Sources

इन दिनों थिएटर में मराठी फिल्म 'राजा शिवाजी' धमाका कर रही है. फैंस फिल्म को खूब प्यार दे रहे हैं. आज हम ऐसी ही एक मराठी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. फिल्म 'बाईपण भारी देवा' ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी और 1700 परसेंट का प्रॉफिट किया था.

'बाईपण भारी देवा' का लाइफटाइम कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 90 करोड़ का वर्ल्डवाइढ कलेक्शन क्या था. फिल्म ने इंडिया में नेट 76.28 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी थी. फिल्म ने 1700 परसेंट का प्रॉफिट किया.

'बाईपण भारी देवा' का वीक वाइज का कलेक्शन
फिल्म ने पहले दिन 1.23 करोड़ का कलेक्शन किया था. पहले हफ्ते में फिल्म ने 12.40 करोड़ कमाए थे. दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी हुई. फिल्म ने 24.95 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 21.24 करोड़ की कमाई की थी. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 10.27 करोड़ कमाए. पांचवें हफ्ते में फिल्म ने 4.40 करोड़ का बिजनेस किया. छठे हफ्ते में फिल्म ने 2.32 करोड़ कमाए. सातवें हफ्ते में 70 लाख कमाए.

ये भी पढ़ें- कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव

ये एक छोटे बजट की फिल्म थी और फिल्म में न कोई बहुत बड़ी स्टार थी. फिल्म में 6 औरतों की कहानी दिखाई गई थी. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला था. फिल्म को केदार शिंदे  ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में रोहिणी हट्टंगडी, वंदना गुप्ते, सुकन्या कुलकर्णी, शिल्पा नवलकर, सुचित्रा बांदेकर, दीपा परब जैसी एक्ट्रेसेस थीं. फिल्म में कोई मेल लीड नहीं था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया और ब्लॉकबस्टर हिट हुई.

फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 17 मिनट का था. स्क्रीनप्ले वैशाली नायक ने लिखा था. फिल्म में दिखाया गया कि 6 बहनें अपने बचपन के घर में मिलती हैं. शुरू में सभी के बीच खींचतान देखने को मिलती है लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलता है.

ये भी पढ़ें- ट्विशा शर्मा को एक्टिंग का था शौक, इस तेलुगू थ्रिलर में नजर आई थीं एक्स मिस पुणे

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 19 May 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Deva Box Office Baipan Bhari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
इस मराठी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए थे गर्दे, बजट था सिर्फ 5 करोड़, किया 1700 परसेंट का प्रॉफिट
इस मराठी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए थे गर्दे, बजट था सिर्फ 5 करोड़, किया 1700 परसेंट का प्रॉफिट
बॉलीवुड
ट्विशा शर्मा को एक्टिंग का था शौक, इस तेलुगू थ्रिलर में नजर आई थीं एक्स मिस पुणे
ट्विशा शर्मा को एक्टिंग का था शौक, इस तेलुगू थ्रिलर में नजर आई थीं एक्स मिस पुणे
बॉलीवुड
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला 5 फुट लंबा धामन सांप, क्यों कहते हैं 'घोड़ा पछाड़'?
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला 5 फुट लंबा धामन सांप, क्यों कहते हैं 'घोड़ा पछाड़'?
बॉलीवुड
सक्सेस होने के बाद भी खुद को स्टार नहीं मानते हैं पंकज त्रिपाठी, बोले- 'मैं नहीं, मेरा बैंक बैलेंस मुझे...'
सक्सेस होने के बाद भी खुद को स्टार नहीं मानते हैं पंकज त्रिपाठी, बोले- 'मैं नहीं, मेरा बैंक बैलेंस मुझे...'
Advertisement

वीडियोज

Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
शादी को लेकर Sara Ali Khan का बड़ा बयान, बोलीं- जल्दबाजी में नहीं करूंगी शादी
Man Atisundar: Radhya की महीनों की मेहनत रंग लाई, खुली Niharika की पोल
Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में लिया, पार्किंग विवाद से शुरू हुआ था मामला
सपा सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में लिया, पार्किंग विवाद से शुरू हुआ था मामला
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच अचानक बदला राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, इस खिलाड़ी को मिली कमान
IPL 2026 के बीच अचानक बदला राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, इस खिलाड़ी को मिली कमान
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बॉलीवुड
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
हेल्थ
Fake Turmeric: मिलावटी हल्दी से गई दुल्हन की जान, कहीं आप भी बाजार से तो नहीं ला रहे? ऐसे करें पहचान
मिलावटी हल्दी से गई दुल्हन की जान, कहीं आप भी बाजार से तो नहीं ला रहे? ऐसे करें पहचान
जनरल नॉलेज
Chocolate History: कैसे हुआ था चॉकलेट का आविष्कार, जानें किस चीज में सबसे पहले हुआ इसका इस्तेमाल?
कैसे हुआ था चॉकलेट का आविष्कार, जानें किस चीज में सबसे पहले हुआ इसका इस्तेमाल?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget