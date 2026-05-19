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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडट्विशा शर्मा को एक्टिंग का था शौक, इस तेलुगू थ्रिलर में नजर आई थीं एक्स मिस पुणे

ट्विशा शर्मा को एक्टिंग का था शौक, इस तेलुगू थ्रिलर में नजर आई थीं एक्स मिस पुणे

ट्विशा शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है. इस केस में हर दिन नई-नई जानकारी सामने आ रही हैं. क्या आप जानते हैं ट्विशा शर्मा एक्टर थीं. वो तेलुगू फिल्म में काम कर चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 19 May 2026 07:55 PM (IST)
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मॉडल ट्विशा शर्मा की 12 मई को मौत हुई. उनकी मौत के बाद ट्विशा का परिवार और ससुराल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. ट्विशा शर्मा का पति अभी भी फरार हैं. ऐसे में आइए जानते हैं ट्विशा शर्मा के बारे में.

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ट्विशा शर्मा का एक्टिंग करियर
कॉरपोरेट की दुनिया में जाने से पहले ट्विशा शर्मा ने ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाया. वो पूर्व मिस पुणे थीं. उन्होंने एक्टिंग में भी किस्मत आजमाई. हालांकि, उनका एक्टिंग करियर छोटा रहा. 

इस फिल्म में आखिरी बार दिखी थीं ट्विशा शर्मा

उन्हें पिछली बार तेलुगू फिल्म में देखा गया था. वो 2021 में थ्रिलर Mugguru Monagallu में देखा गया था. इस फिल्म में दक्षित शेट्टी, श्रीनिवासा रेड्डी और वेनेला रामा राव जैसे स्टार्स थे. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

ट्विशा ने एक्टिंग करियर 2018 में शुरू किया था. वो जरा संभाल के में नजर आई थीं. हालांकि, ये फिल्म फिलहाल किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं है. Mugguru Monagallu के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली. फिर उन्होंने रेस्टोरेंट सेक्टर में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया.

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समर्थ सिंह संग हुई थी ट्विशा की शादी

ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली है. उनकी शादी भोपाल में हुई. उनकी मौत का मामला काफी तूल पकड़ रहा है. ट्विशा का परिवार दहेज प्रताड़ना और मेंटल हैरेसमेंट से जुड़ा मामला बता रहा है. ट्विशा की शादी भोपाल के समर्थ सिंह से हुई है. दोनों 2024 में डेटिंग ऐप पर मिले थे. इसके बाद 2025 में उन्होंने शादी कर ली थी. ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं. ट्विशा की शादी काफी धूमधाम से हुई थी.

Published at : 19 May 2026 07:55 PM (IST)
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Twisha Sharma
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