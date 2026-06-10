'कायनात का अपना अजीब तरीका है...' बादशाह का मिस्ट्री गर्ल संग पोस्ट हुआ वायरल

रैपर औप सिंगर बादशाह सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहते हैं. इस बार वो किसी गाने को लेकर नहीं, बल्कि अपने एक पोस्ट को लेकर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. बादशाह सोशल मीडिया पर एक मिस्ट्री गर्ल संग कुछ फोटोज शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई हैं. यूजर्स इन पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

बादशाह का मिस्ट्री गर्ल संग पोस्ट हुआ वायरल

बादशाह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. तस्वीरों में वो एक मिस्ट्री गर्ल का हाथ थामे नजर आ रहे हैं, हालांकि उनका फेस हाइड है. इन फोटोज के साथ बादशाह ने कैप्शन में लिखा, 'कायनात का लोगों को आपकी जिंदगी में लाने का अपना एक अजीब तरीका होता है.' इसके बाद से ही फैंस इस मिस्ट्री गर्ल की पहचान को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.

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तस्वीरें सामने आने के कुछ ही मिनटों के अंदर फैंस ने कमेंट सेक्शन में रिएक्ट करना शुरू कर दिया और मिस्ट्री गर्ल की पहचान को लेकर कयास लगाने लगे. कई यूजर्स ने अंदाजा लगाया कि ये एक्ट्रेस हानिया आमिर हो सकती हैं. एक फैन ने लिखा, 'क्या ये हानिया आमिर है? ' वहीं दूसरे ने पूछा, 'ये हानिया आमिर जैसी लग रही है? ' एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, 'क्या ये कोई नया कोलैब है? 'अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं.

शादी को लेकर चर्चा में थे बादशाह

बादशाह की पर्सनल लाइफ को लेकर भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रैपर-सिंगर ने अपने पहले तलाक के करीब छह साल बाद पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी से शादी कर ली है. इस खबर ने तब उठीं जब ईशा रिखी की मां पूनम रिखी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दोनों वेडिंग आउटफिट में नजर आ रहे हैं और परिवार व करीबी दोस्तों की मौजूदगी में वरमाला की रस्म निभाते दिखते हैं.

'टटीरी' पर हुआ था विवाद

वहीं, रैपर बादशाह हाल ही में अपने हरियाणवी गाने 'टटीरी' को लेकर विवादों में घिर गए थे. गाना मार्च 2026 में रिलीज हुआ था और इसके रिलिक्स और विजुअल्स को कई लोगों ने वल्गर बताया. दरअसल, इस गाने पर आरोप लगे कि इसमें स्कूली यूनिफॉर्म में लड़कियों को हरियाणा रोडवेज बस के अंदर डांस करते हुए और कुछ आपत्तिजनक इशारे करते दिखाया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर कई संगठनों तक ने इसकी आलोचना की.

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