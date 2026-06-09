हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सत्या आज रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती', मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों है फिल्म कल्ट क्लासिक

'सत्या आज रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती', मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों है फिल्म कल्ट क्लासिक

मनोज बाजपेयी ने हाल ही में एबीपी के खास कार्यक्रम में खुलाया किया कि फिल्म 'सत्या' ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा चलन बदल दिया है. अगर ये फिल्म आज रिलीज हुई होती तो ब्लॉकबस्टर होती.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गवर्नर को लेकर चर्चा में हैं.  इसी बीच उन्होंने ABP नेटवर्क के India@2047 कॉन्क्लेव में में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म 'सत्या' को लेकर खुलकर बात की. साथ ही उन्होंने आज के और पुराने मनोज बाजपेयी के बारे में भी बात की. 

फिल्म 'सत्या' के बारे में क्या बोल गए मनोज बाजपेयी ?
मनोज बाजपेयी से सवाल किया गया अगर फिल्म 'सत्या' आज रिलीज हुई होती तो इतनी बड़ी हिट होती?  इस पर उन्होंने कहा, 'क्यों नहीं, दर्शक दुनिया भर में एक जैसा होता है. 'सत्या' अगर अभी भी आती तो उसी तरह ही ब्लॉकबस्टर और यादगार फिल्म होती. क्योंकि पहल तो 'सत्या' ने ही की थी. एक अकेला डायरेक्टर एक अकेली फिल्म, जिसने पूरा चलन बदल दिया है. इंडस्ट्री का ही नहीं, पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का. यंहा तक की परफॉर्मेंसेस जो आगे सबके वो इस तरह के परफॉर्मेंस किस तरीके से की जाती है लोगों को उसका ही ज्ञान हुआ. 'सत्या' इस मामले में एक कल्ट है.

ये भी पढ़ेंः 'मुझे बहुत पसंद है...' माधुरी दीक्षित को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? सालों बाद खुद बताई सच्चाई

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

मुश्किल दौर से गुजरे मनोज बाजपेयी
जब उनसे सवाल किया गया कि 1994 वाले मनोज बाजपेयी को क्या सलाह देंगे आज के मनोज बाजपेयी?  इस पर एक्टर ने कहा, 'उस वक्त के मनोज बाजपेयी में बहुत गुस्सा था. उसमें बहुत एनर्जी थी. जाहिर सी बात थी कि मैं यंग था. बहुत सारी चीजे सीखना चाहता था. अपनी परिस्थितियों से लड़ता हुआ मनोज बाजपेयी था औऱ वो परिस्थितियां ऐसी थीं कि सच में रोजी-रोटी का भी संघर्ष था और जब रोजी-रोटी का संघर्ष हो जाता है तो फिर काम करने में बहुत मुश्किल होती है. क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका लंच कहां से आएगा. आपको ये भी नहीं पता है कि आप रिहर्सल के बाद घर जाएंगे तो कैसे जाएंगें. क्योंकि आपके पास अठन्नी नहीं है.' उन्होंने कहा कि ये सारी चीजों के साथ बड़ी कठिन जर्नी रही है. तो उस समय के मनोज बाजपेयी को यही कहूंगा कि यार तू चिंता न कर सब सही हो जाएगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म
अपकमिंग फिल्म की बात करें तो मनोज बाजपेयी फिल्म गवर्नर में नजर आने वाले हैं. फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म 'गवर्नर' 1990 के दशक में भारत के सबसे बुरे आर्थिक संकट को पर्दे पर दिखाएगी. फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

ये भी पढ़ेंः Hindi Films Releasing In Theater: 12 जून को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, 'मैं वापस आऊंगा' से 'गवर्नर' तक टकराएंगी ये चार हिंदी फिल्में

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'सत्या आज रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती', मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों है फिल्म कल्ट क्लासिक
'सत्या आज रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती', मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों है फिल्म कल्ट क्लासिक
बॉलीवुड
Hindi Films Releasing In Theater: 12 जून को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, 'मैं वापस आऊंगा' से 'गवर्नर' तक टकराएंगी ये चार हिंदी फिल्में
12 जून को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, 'मैं वापस आऊंगा' से 'गवर्नर' तक रिलीज हो रही ये चार हिंदी फिल्में
बॉलीवुड
ललित मोदी की बायोपिक करेंगे रणवीर सिंह? मिलने के लिए गए थे लंदन, पूर्व IPL चेयरमैन ने खुद किया खुलासा
ललित मोदी की बायोपिक करेंगे रणवीर सिंह? मिलने के लिए गए थे लंदन
बॉलीवुड
'मुझे बहुत पसंद है...' माधुरी दीक्षित को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? सालों बाद खुद बताई सच्चाई
माधुरी को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? सालों बाद खुद बताई सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM बनने के बाद DK शिवकुमार की आफत! मंत्री और विधायक पहुंच गए दिल्ली, जानें क्यों मची खींचतान
CM बनने के बाद DK शिवकुमार की आफत! मंत्री और विधायक पहुंच गए दिल्ली, जानें क्यों मची खींचतान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
इंडिया
Monssoon In India: '2-3 दिन के भीतर...', अब इन 3 राज्यों में होगी मानसून की एंट्री, IMD ने दिया बड़ा अपडेट
'2-3 दिन के भीतर...', अब इन 3 राज्यों में होगी मानसून की एंट्री, IMD ने दिया बड़ा अपडेट
फ़ुटबॉल
कौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा FIFA वर्ल्ड कप? ट्रॉफी और गोल्डन बूट के दावेदार; जानें सबकुछ
कौन जीतेगा इतिहास का सबसे बड़ा FIFA वर्ल्ड कप? ट्रॉफी और गोल्डन बूट के दावेदार; जानें सबकुछ
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
इंडिया
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन चौधरी का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
बिहार
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
ऑटो
पहाड़ हो या हाईवे, हर रास्ते की बादशाह हैं ये Adventure Bikes, कीमत और फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान
पहाड़ हो या हाईवे, हर रास्ते की बादशाह हैं ये Adventure Bikes, कीमत और फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget