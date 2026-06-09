'सत्या आज रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती', मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों है फिल्म कल्ट क्लासिक

एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गवर्नर को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उन्होंने ABP नेटवर्क के India@2047 कॉन्क्लेव में में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म 'सत्या' को लेकर खुलकर बात की. साथ ही उन्होंने आज के और पुराने मनोज बाजपेयी के बारे में भी बात की.

फिल्म 'सत्या' के बारे में क्या बोल गए मनोज बाजपेयी ?

मनोज बाजपेयी से सवाल किया गया अगर फिल्म 'सत्या' आज रिलीज हुई होती तो इतनी बड़ी हिट होती? इस पर उन्होंने कहा, 'क्यों नहीं, दर्शक दुनिया भर में एक जैसा होता है. 'सत्या' अगर अभी भी आती तो उसी तरह ही ब्लॉकबस्टर और यादगार फिल्म होती. क्योंकि पहल तो 'सत्या' ने ही की थी. एक अकेला डायरेक्टर एक अकेली फिल्म, जिसने पूरा चलन बदल दिया है. इंडस्ट्री का ही नहीं, पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का. यंहा तक की परफॉर्मेंसेस जो आगे सबके वो इस तरह के परफॉर्मेंस किस तरीके से की जाती है लोगों को उसका ही ज्ञान हुआ. 'सत्या' इस मामले में एक कल्ट है.

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मुश्किल दौर से गुजरे मनोज बाजपेयी

जब उनसे सवाल किया गया कि 1994 वाले मनोज बाजपेयी को क्या सलाह देंगे आज के मनोज बाजपेयी? इस पर एक्टर ने कहा, 'उस वक्त के मनोज बाजपेयी में बहुत गुस्सा था. उसमें बहुत एनर्जी थी. जाहिर सी बात थी कि मैं यंग था. बहुत सारी चीजे सीखना चाहता था. अपनी परिस्थितियों से लड़ता हुआ मनोज बाजपेयी था औऱ वो परिस्थितियां ऐसी थीं कि सच में रोजी-रोटी का भी संघर्ष था और जब रोजी-रोटी का संघर्ष हो जाता है तो फिर काम करने में बहुत मुश्किल होती है. क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका लंच कहां से आएगा. आपको ये भी नहीं पता है कि आप रिहर्सल के बाद घर जाएंगे तो कैसे जाएंगें. क्योंकि आपके पास अठन्नी नहीं है.' उन्होंने कहा कि ये सारी चीजों के साथ बड़ी कठिन जर्नी रही है. तो उस समय के मनोज बाजपेयी को यही कहूंगा कि यार तू चिंता न कर सब सही हो जाएगा.

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मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म

अपकमिंग फिल्म की बात करें तो मनोज बाजपेयी फिल्म गवर्नर में नजर आने वाले हैं. फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म 'गवर्नर' 1990 के दशक में भारत के सबसे बुरे आर्थिक संकट को पर्दे पर दिखाएगी. फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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