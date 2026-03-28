'टटिहरी' गाने के विवाद पर बादशाह ने तोड़ी चुप्पी, लिखा- 'कैमरे के पीछे बातों को संभालना मुश्किल है'

रैपर बादशाह इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. बीते कुछ हफ्तों में उनकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों ही चर्चा का विषय रही हैं. जहां एक तरफ उनके गाने 'टटिहरी' को लेकर विवाद खड़ा हुआ, वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी खबरों ने भी लोगों का ध्यान खींचा. इन सबके बीच अब बादशाह ने खुलकर अपने दिल की बात कही है और बताया है कि ये समय उनके लिए कितना मुश्किल रहा है.

खुद को समझने की कोशिश कर रहे बादशाह

हाल ही में लंदन में एक कॉन्सर्ट के बाद बादशाह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों ने उन्हें ऐसे हालात में डाल दिया, जिसके लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं थे. उन्होंने साफ कहा कि बाहर से उनकी जिंदगी जितनी परफेक्ट दिखती है, असल में उतनी आसान नहीं होती. कैमरों के पीछे कई ऐसी बातें होती हैं, जिन्हें संभालना मुश्किल होता है. उन्होंने यह भी माना कि इस दौरान वो काफी कुछ सोचते रहे और खुद को समझने की कोशिश करते रहे. हालांकि, लंदन के O2 एरिना में परफॉर्म करते वक्त उन्हें अपने फैंस का जबरदस्त प्यार मिला, जिसने उन्हें फिर से हिम्मत दी. उन्होंने कहा कि स्टेज पर जाते ही फैंस की एनर्जी, उनकी आवाजें और उनका सपोर्ट उन्हें याद दिला गया कि वो कौन हैं और इस सफर का मकसद क्या है.

जल्द नया गाना लेकर आएंगे बादशाह

बता दें कि हाल ही में उनके गाने 'टटिहरी' को लेकर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी. इसके अलावा पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के साथ उनकी शादी की तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसने चर्चा को और बढ़ा दिया. इन सब उतार-चढ़ाव के बीच बादशाह अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. उन्होंने अपने नोट के अंत में कहा कि वो अपनी जिंदगी के नए दौर में कदम रखने के लिए तैयार हैं और जल्द ही नया म्यूजिक लेकर आएंगे, जिसमें वो अपनी पूरी मेहनत और इमोशंस डाल रहे हैं.