Live: रामनवमी पर 'धुरंधर 2' का भौकाल, फ्राइडे शाम 4 बजे तक कलेक्शन 685 करोड़ के पार

'धुरंधर: द रिवेंज' फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने महज आठ ही दिनों में जो ताबड़तोड़ कमाई की है, वो हम देख ही रहे हैं. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी आठ दिनों के अंदर ही हजार करोड़ के पार पहुंच गया है. तो वहीं दूसरे हफ्ते ही शुरुआत भी फिल्म की काफी अच्छी हुई है. अब रिलीज के नौवे दिन यानी रामनवमी के मौके पर भी रणवीर सिंह की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.

'धुरंधर 2' का पिछले 8 दिनों का कलेक्शन

धुरंधर 2 फिल्म एक नहीं बल्कि कई भाषाओं में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. ट्रेड आंकड़े बताने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार इस फिल्म ने कुल कलेक्शन भी 650 करोड़ रुपये क पार कर लिया है. यहां देखें सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म का आठ दिनों का कलेक्शन.

रिलीज से एक दिन पहले इस फिल्म के पेड प्रिव्यूज रखे गए थे. जिनसे फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही 43 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था.

रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने 80.72 करोड़ रुपये की कमाई की.

रिलीज के तीसरे दिन फिल्म ने 113 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने 114.85 करोड़ रुपये की कमाई की.

रिलीज के पांचवे दिन 65.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

रिलीज के छठवें दिन 56.60 करोड़ की कमाई कर ली है.

रिलीज के सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन 48.75 करोड़ रुपये रहा.

तो वहीं रिलीज के आठवें दिन फिल्म ने 49.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

फिल्म ने रिलीज केआठ दिनों में इंडिया में 624.47 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

'धुरंधर 2' का नौवें दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क के हिसाब से 'धुरंधर 2' का नौवें का कलेक्शन जानिए.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 ऑक्यूपेंसी धुरंधर 2 15.06 करोड़ रुपये (शाम 4 बजे तक) 22.5% टोटल कलेक्शन 689.23 करोड़ रुपये

नौवें दिन की ऑक्यूपेंसी

'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद से ही फिल्म लगातार कलेक्शन के मामले में काफी रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म की ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करें तो ये हर रोज बदलती है, कभी कम तो कभी ज्यादा.

फिल्म के नौवें दिन की सुबह के समय की ऑक्यूपेंसी 15.38% रही है.

दोपहर और शाम तक की ऑक्यूपेंसी रात 10:30 बजे तक अपडेट होगी.

'धुरंधर 2' के बारे में

रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जो पाकिस्तान में भारतीय जासूस के पहुंचने और स्थापित होने की कहानी दिखाती है. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ ही सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, आर माधवन नजर आए हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो रिकॉर्ड तोड़ की रही है लेकिन दर्शकों को सिनेमा का एक अलग ही अनुभव भी दे रही है.

नोट: कमाई के सारे आंकड़े सैकनिल्क.कॉम से लिए गए हैं. फाइनल आंकड़े रात 10:30 बजे तक आएंगे.