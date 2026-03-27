Live: रामनवमी पर 'धुरंधर 2' का भौकाल, फ्राइडे शाम 4 बजे तक कलेक्शन 685 करोड़ के पार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 BO Day 9: रामनवमी पर 'धुरंधर 2' का भौकाल, फ्राइडे शाम 4 बजे तक कलेक्शन 685 करोड़ के पार

Dhurandhar 2 BO Day 9: रामनवमी पर 'धुरंधर 2' का भौकाल, फ्राइडे शाम 4 बजे तक कलेक्शन 685 करोड़ के पार

Dhurandhar 2 BO Day 9: 'धुरंधर 2' फिल्म को रिलीज हुए नौ दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने अपने कलेक्शन से सभी को हैरान कर दिया है. आइये बताते हैं कि इस फिल्म ने नौवें दिन कितना कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 27 Mar 2026 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

'धुरंधर: द रिवेंज' फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने महज आठ ही दिनों में जो ताबड़तोड़ कमाई की है, वो हम देख ही रहे हैं. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी आठ दिनों के अंदर ही हजार करोड़ के पार पहुंच गया है. तो वहीं दूसरे हफ्ते ही शुरुआत भी फिल्म की काफी अच्छी हुई है. अब रिलीज के नौवे दिन यानी रामनवमी के मौके पर भी रणवीर सिंह की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.

'धुरंधर 2' का पिछले 8 दिनों का कलेक्शन
धुरंधर 2 फिल्म एक नहीं बल्कि कई भाषाओं में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. ट्रेड आंकड़े बताने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार इस फिल्म ने कुल कलेक्शन भी 650 करोड़ रुपये क पार कर लिया है. यहां देखें सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म का आठ दिनों का कलेक्शन.

  • रिलीज से एक दिन पहले इस फिल्म के पेड प्रिव्यूज रखे गए थे. जिनसे फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही 43 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था.
  • रिलीज के पहले दिन इस फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
  • रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने 80.72 करोड़ रुपये की कमाई की.
  • रिलीज के तीसरे दिन फिल्म ने 113 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
  • रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने 114.85 करोड़ रुपये की कमाई की.
  • रिलीज के पांचवे दिन 65.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
  • रिलीज के छठवें दिन 56.60 करोड़ की कमाई कर ली है.
  • रिलीज के सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन 48.75 करोड़ रुपये रहा.
  • तो वहीं रिलीज के आठवें दिन फिल्म ने 49.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
  • फिल्म ने रिलीज केआठ दिनों में इंडिया में 624.47 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

'धुरंधर 2' का नौवें दिन का कलेक्शन
सैकनिल्क के हिसाब से 'धुरंधर 2' का नौवें का कलेक्शन जानिए.

  बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 ऑक्यूपेंसी
धुरंधर 2 15.06 करोड़ रुपये (शाम 4 बजे तक) 22.5%
टोटल कलेक्शन 689.23 करोड़ रुपये  

नौवें दिन की ऑक्यूपेंसी
'धुरंधर 2' की रिलीज के बाद से ही फिल्म लगातार कलेक्शन के मामले में काफी रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म की ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करें तो ये हर रोज बदलती है, कभी कम तो कभी ज्यादा.

  • फिल्म के नौवें दिन की सुबह के समय की ऑक्यूपेंसी 15.38% रही है.
  • दोपहर और शाम तक की ऑक्यूपेंसी रात 10:30 बजे तक अपडेट होगी.

'धुरंधर 2' के बारे में
रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जो पाकिस्तान में भारतीय जासूस के पहुंचने और स्थापित होने की कहानी दिखाती है. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ ही सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, आर माधवन नजर आए हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो रिकॉर्ड तोड़ की रही है लेकिन दर्शकों को सिनेमा का एक अलग ही अनुभव भी दे रही है. 

नोट: कमाई के सारे आंकड़े सैकनिल्क.कॉम से लिए गए हैं. फाइनल आंकड़े रात 10:30 बजे तक आएंगे.

और पढ़ें
Published at : 27 Mar 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 9: रामनवमी पर 'धुरंधर 2' का भौकाल, फ्राइडे शाम 4 बजे तक कलेक्शन 685 करोड़ के पार
Live: रामनवमी पर 'धुरंधर 2' का भौकाल, फ्राइडे शाम 4 बजे तक कलेक्शन 685 करोड़ के पार
बॉलीवुड
Entertainment News Live Updates: 'धुरंधर 2' ने 8 दिन में वर्ल्डवाइड कमा लिए 1088 करोड़, मेकर्स बोले- ये दहाड़ है नए हिंदुस्तान की...
LIVE: 'ये दहाड़ है नए हिंदुस्तान की...', 'धुरंधर 2' ने 8 दिनों में 1088 करोड़ कमा लिए, मेकर्स गदगद
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
बॉलीवुड
4,000 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' को भी धो देगी! रिलीज के साथ मचेगी तबाही
4,000 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' को भी धो देगी! रिलीज के साथ मचेगी तबाही
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, बिना इजाजत जहाज निकालने...', तेल संकट के बीच ईरान ने फिर कर दिया ऐलान
Live: 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, बिना इजाजत जहाज निकालने...', तेल संकट के बीच ईरान ने फिर कर दिया ऐलान
बिहार
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
विश्व
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा US?
स्पोर्ट्स
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
जनरल नॉलेज
Donald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
Results
BSEB 10th Result 2026: 31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट
31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget