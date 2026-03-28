अकाउंट्स के पेपर में दिखा फिल्मी ट्विस्ट! सोशल मीडिया से क्लासरूम तक पहुंचा 'धुरंधर 2' का क्रेज

फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का क्रेज इन दिनों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. आमतौर पर फिल्मों की चर्चा सोशल मीडिया या सिनेमाघरों तक ही सीमित रहती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. यह फिल्म अब क्लासरूम तक पहुंच गई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. रणवीर सिंह की इस फिल्म को लेकर लोगों में इतनी दीवानगी है कि इसका असर पढ़ाई में भी देखने को मिल रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

एग्जाम पेपर में दिखे धुरंधर के किरदार

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अकाउंट्स के एग्जाम पेपर की फोटो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें फिल्म के किरदारों का मजेदार इस्तेमाल किया गया है. इस पेपर में 'रहमान डकैत', 'हमजा अली मजारी' और 'उजैर बलोच' जैसे नाम सवालों में शामिल हैं. एक सवाल में तो यह भी लिखा गया कि 'रहमान की मौत 5 दिसंबर 2025 को हुई.' जहां अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट को हार्ड और बोरिंग माना जाता है, वहीं टीचर ने इसे दिलचस्प बनाने के लिए फिल्मी अंदाज अपना लिया. पोस्ट के कैप्शन में भी मजाकिया अंदाज में लिखा गया कि 'धुरंधर इतनी वायरल है कि अकाउंट्स वाले सर भी इसके फैन हो गए.' हालांकि इस पेपर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी लोगों को यह आइडिया काफी पसंद आ रहा है.

यूजर्स ने की तारीफ





बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही फिल्म

सोशल मीडिया पर यूजर्स इस पेपर की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि अगर पढ़ाई ऐसे तरीके से कराई जाए, तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीखेंगे. किसी ने इसे 'सबसे अच्छा टीचिंग तरीका' बताया, तो किसी ने मजाक में फिल्म के किरदारों की डिटेलिंग की तारीफ की. साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आर. माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.