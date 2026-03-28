क्या बहन नुपुर के बाद अब कृति सेनन भी करने जा रही हैं शादी? एक्ट्रेस बोलीं- मैं जल्दी में...’

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अक्सर कबीर बहिया के साथ अपने अफेयर के रूमर्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इन अटकलों को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उनकी साथ की तस्वीरें और एक साथ नज़र आना डेटिंग की अफवाहों को और हवा देता है. इन सबके बीच हाल ही में एक इवेंट में, कृति सेनन से उनकी शादी की प्लानिंह के बारे में पूछा गया लेकिन एक्ट्रेस इस सवाल से कुछ नाराज नजर आईं, जानते हैं कृति ने अपनी शादी को लेकर क्या कहा?

क्या शादी की प्लानिंग कर रही हैं कृति सेनन?

दरअसल टाइम्स नाउ के एक इवेंट में, कृति सेनन से इन डायरेक्टली उनकी शादी की प्लालिंग के बारे में पूछा गया, खासकर अब जब उनकी बहन नुपुर सेनन की शादी हो चुकी है. होस्ट ने एक्ट्रेस से पूछा, "क्या हम जल्द ही किसी और इवेंट से आपकी बहन के वीडियो वायरल होने की उम्मीद कर सकते हैं?" इस पर कृति थोड़ी नाराज़ दिखीं, और उन्होंने जवाब दिया, "मतलब? क्या आप अभी उस 'चाचीजी' की तरह सवाल पूछ रहे हैं कि मैं शादी कब कर रही हूं? अरे दोस्तों! ज़िंदगी में शादी के अलावा भी बहुत कुछ है."

जब उनसे पूछा गया कि क्या जल्द ही शादी करने का कोई इरादा है, तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, "मुझे नहीं पता. मेरा मतलब है, मैं तभी शादी करूंगी जब मुझे सच में शादी करने का मन होगा और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई जल्दी है."

कृति सेनन ने नेपोटिज़्म पर की बात

उसी बातचीत में, कृति ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म हर फील्ड में है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में यह ज्यादा दिखता है. एक्ट्रेस ने कहा, “मुझे लगता है हां, नेपोटिज़्म, यह हर फील्ड में है. बस हमारे यहां इसके बारे में बात करना आसान है. लेकिन आखिर में, मुझे लगता है कि अगर आप सच में कड़ी मेहनत करते हैं…तो इसमें समय लगता है. जिन मौकों के लिए आप सच में तरसते हैं, उन्हें पाने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं तो आपको आखिरकार वह मिल ही जाएगा. आपको बस जो आप करते हैं उसमें बेहतर होते रहना है. बस लगे रहें और हार न मानें.”

कृति सेनन को कई स्टार्स ने किया रिप्लेस

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह सच है कि किसी प्रोजेक्ट में उन्हें किसी स्टार किड से रिप्लेस किया गया था, तो उन्होंने जवाब दिया, “कई बार. लेकिन वह तो स्टार किड न हुआ, तो कोई और होगा, बहुत सारे एक्टर हैं.”

कृति सेनन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

कृति सेनन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही पॉपुलर सीक्वल "कॉकटेल 2" में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ नज़र आएंगी. होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म को दिनेश विजान ने मैडॉक फ़िल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.