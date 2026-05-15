हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड90s से अब तक, नहीं टूटा माधुरी दीक्षित के इन गानों का क्रेज, आज भी करते हैं फैंस के दिलों पर राज

90s से अब तक, नहीं टूटा माधुरी दीक्षित के इन गानों का क्रेज, आज भी करते हैं फैंस के दिलों पर राज

Madhuri Dixit Evergreen Songs: एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित आज अपना 59वें जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनके 5 एवरग्रीन गानों के बारे में, जो आज भी फैंस के दिलों पर राज करते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 May 2026 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित आज अपना 59वां जन्मदिन मना रही हैं. इन दिनों वो अपनी आने वाली डार्क कॉमेडी-क्राइम थ्रिलर फिल्म 'मां बहन' को लेकर खूब चर्चाओं में हैं, जो 4 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली हैं. साल 1984 में 'अबोध' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद उन्होंने कई शानदार और सुपरहिट फिल्में में काम किया हैं, जिनमें 'दिल तो पागल है', 'देवदास', 'हम आपके कौन है' और 'खलनायक' शामिल हैं. ये फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखते हैं. हालांकि फिल्मों के अलावा, उनके कई एवरग्रीन गाने है, जो सालों पुराने होने के बाद भी हर फंक्शन और शादी की जान बन चुके हैं. इसी बीच आइए माधुरी दीक्षित के पांच एवरग्रीन गानों की लिस्ट देखते हैं.

धक धक करने लगा 

ये गाना 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'बेटा' का है, जिसमें माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर लीड रोल में थे. इस गाने को उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज में गाया था. 90s का ये गाना आज भी फैंस को बहुत पसंद है. 

एक दो तीन

1998 का ये शानदार गाना फिल्म 'तेजाब' का है. इस फिल्म में भी अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी देखने को मिली थीं. वहीं इस गाने को अलका याग्निक ने गाया था, जो दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय है.  

ये भी पढ़ें: Kartavya Review: हमारा कर्तव्य है कि ऐसी पुराने टाइप की आउटडेटिड फिल्म से दूर रहें, सैफ का कमाल काम

दीदी तेरा देवर दीवाना 

फिल्म 'हम आपके हैं कौन' का एवरग्रीन सॉन्ग 'दीदी तेरा देवर दीवाना' बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर गाना है. इस फिल्म में सलमान खान और माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आए थे. गाने को लता मंगेशकर और एस. पी. बालासुब्रमण्यम ने गाया था.

मेरा पिया घर आया 

ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'याराना' का ये गाना 1995 में रिलीज हुआ था. इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज दी थी. 

चोली के पीछे 

1993 में आया 'खलनायक' का ये गाना माधुरी दीक्षित के पॉपुलर गानों में से एक हैं. इस गाने को अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया था और डांसर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था. 

ये भी पढ़ें: Pati Patni Aur Woh Do Review: मजेदार एंटरटेनर है 'पति पत्नी और वो दो', ट्रेलर से बिल्कुल अलग, आयुष्मान कमाल, सारा अली खान हैं सरप्राइज पैकेज

और पढ़ें
Published at : 15 May 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Madhuri Dixit Birthday Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
90s से अब तक, नहीं टूटा माधुरी दीक्षित के इन गानों का क्रेज, आज भी करते हैं फैंस के दिलों पर राज
90s से अब तक, नहीं टूटा माधुरी दीक्षित के इन गानों का क्रेज, आज भी करते हैं फैंस के दिलों पर राज
बॉलीवुड
कौन होगा अगला जेम्स बॉन्ड? मेकर्स ने दिया बड़ा अपडेट, जैकब एलोर्डी दौड़ में सबसे आगे
कौन होगा अगला जेम्स बॉन्ड? मेकर्स ने दिया बड़ा अपडेट, जैकब एलोर्डी दौड़ में सबसे आगे
बॉलीवुड
एंटी-एजिंग इंजेक्शन लेती थीं शेफाली जरीवाला? पराग त्यागी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'अगर ऐसा सच में होता...'
एंटी-एजिंग इंजेक्शन लेती थीं शेफाली जरीवाला? पराग त्यागी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'अगर ऐसा सच में होता...'
बॉलीवुड
Sunjay Kapur Property Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने दी RIPL बोर्ड मीटिंग की इजाजत, संजय कपूर की मां और पत्नी से की ये खास अपील
सुप्रीम कोर्ट ने दी RIPL बोर्ड मीटिंग की इजाजत, संजय कपूर की मां और पत्नी से की ये खास अपील
Advertisement

वीडियोज

Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
बिहार
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
विश्व
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
ट्रेंडिंग
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
ऑटो
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget