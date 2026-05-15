90s से अब तक, नहीं टूटा माधुरी दीक्षित के इन गानों का क्रेज, आज भी करते हैं फैंस के दिलों पर राज
Madhuri Dixit Evergreen Songs: एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित आज अपना 59वें जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनके 5 एवरग्रीन गानों के बारे में, जो आज भी फैंस के दिलों पर राज करते है.
बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित आज अपना 59वां जन्मदिन मना रही हैं. इन दिनों वो अपनी आने वाली डार्क कॉमेडी-क्राइम थ्रिलर फिल्म 'मां बहन' को लेकर खूब चर्चाओं में हैं, जो 4 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली हैं. साल 1984 में 'अबोध' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद उन्होंने कई शानदार और सुपरहिट फिल्में में काम किया हैं, जिनमें 'दिल तो पागल है', 'देवदास', 'हम आपके कौन है' और 'खलनायक' शामिल हैं. ये फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखते हैं. हालांकि फिल्मों के अलावा, उनके कई एवरग्रीन गाने है, जो सालों पुराने होने के बाद भी हर फंक्शन और शादी की जान बन चुके हैं. इसी बीच आइए माधुरी दीक्षित के पांच एवरग्रीन गानों की लिस्ट देखते हैं.
धक धक करने लगा
ये गाना 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'बेटा' का है, जिसमें माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर लीड रोल में थे. इस गाने को उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज में गाया था. 90s का ये गाना आज भी फैंस को बहुत पसंद है.
एक दो तीन
1998 का ये शानदार गाना फिल्म 'तेजाब' का है. इस फिल्म में भी अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी देखने को मिली थीं. वहीं इस गाने को अलका याग्निक ने गाया था, जो दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय है.
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दीदी तेरा देवर दीवाना
फिल्म 'हम आपके हैं कौन' का एवरग्रीन सॉन्ग 'दीदी तेरा देवर दीवाना' बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर गाना है. इस फिल्म में सलमान खान और माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आए थे. गाने को लता मंगेशकर और एस. पी. बालासुब्रमण्यम ने गाया था.
मेरा पिया घर आया
ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'याराना' का ये गाना 1995 में रिलीज हुआ था. इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज दी थी.
चोली के पीछे
1993 में आया 'खलनायक' का ये गाना माधुरी दीक्षित के पॉपुलर गानों में से एक हैं. इस गाने को अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया था और डांसर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था.
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