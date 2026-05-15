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Cannes 2026: कौन हैं आरती खेतरपाल? कान्स में श्रीमद्भगवद्गीता लिए की एंट्री, अंदाज पर लोग हुए फिदा
Cannes 2026:आरती खेतरपाल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. उन्होंने कान्स फिल्म फेस्टिवल में श्रीमद्भगवद्गीता लिए एंट्री की. फैंस उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का आगाज हो गया है. कान्स फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट ने लाइमलाइट लूटी थी. वहीं, अब आरती खेतरपाल भी सोशल मीडिया पर अपने लुक को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. उन्होंने कान्स फिल्म फेस्टिवल में शिरकत. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कौन हैं आरती खेतरपाल.
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Published at : 15 May 2026 01:58 PM (IST)
Tags :Cannes 2026 Aarti Khetarpal
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