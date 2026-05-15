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कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होने से पहले अदिति राव हैदारी का क्लासी लुक

अदिति राव हैदारी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया पर कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होने से पहले सुंदर और क्लासी लुक में कुछ तस्वीरें शेयर करी. हाथ में ड्रिंक और खाना लिए अदिति का रिलैक्स मोड ऑन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 May 2026 01:43 PM (IST)
अदिति राव हैदारी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया पर कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होने से पहले सुंदर और क्लासी लुक में कुछ तस्वीरें शेयर करी. हाथ में ड्रिंक और खाना लिए अदिति का रिलैक्स मोड ऑन.

अदिति राव हैदरी ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए रवाना होने से पहले तस्वीरें साझा कीं, कैजुअल लेकिन क्लासी लुक में बेहद खूबसूरत नज़र आई. उनकी शानदार तस्वीरें वायरल हो गई है और लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं.

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अदिति राव हैदारी का ये लुक उनके कान्स फेस्टिवल के रवाना होने से पहले का एक बहतरीन लुक है. अपने ग्लैमर से इंटरनेट पर फैशन का जलवा बिखेरने से पहले का ये एफर्टलेस अवतार अदिति पर काफी सुंदर नज़र आ रहा है.
अदिति राव हैदारी का ये लुक उनके कान्स फेस्टिवल के रवाना होने से पहले का एक बहतरीन लुक है. अपने ग्लैमर से इंटरनेट पर फैशन का जलवा बिखेरने से पहले का ये एफर्टलेस अवतार अदिति पर काफी सुंदर नज़र आ रहा है.
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कान्स की भागदौड़ से पहले अदिति हाथ में एक ठंडा ड्रिंक लिए शांति के कुछ पल बिता रही हैं. हाथ में ग्लास पकड़े अदिति काफी काल्म नज़र आ रही हैं.
कान्स की भागदौड़ से पहले अदिति हाथ में एक ठंडा ड्रिंक लिए शांति के कुछ पल बिता रही हैं. हाथ में ग्लास पकड़े अदिति काफी काल्म नज़र आ रही हैं.
Published at : 15 May 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Aditi Rao Hydari

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