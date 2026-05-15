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कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होने से पहले अदिति राव हैदारी का क्लासी लुक
अदिति राव हैदारी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया पर कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होने से पहले सुंदर और क्लासी लुक में कुछ तस्वीरें शेयर करी. हाथ में ड्रिंक और खाना लिए अदिति का रिलैक्स मोड ऑन.
अदिति राव हैदरी ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए रवाना होने से पहले तस्वीरें साझा कीं, कैजुअल लेकिन क्लासी लुक में बेहद खूबसूरत नज़र आई. उनकी शानदार तस्वीरें वायरल हो गई है और लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं.
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Published at : 15 May 2026 01:43 PM (IST)
Tags :Aditi Rao Hydari
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