कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होने से पहले अदिति राव हैदारी का क्लासी लुक

अदिति राव हैदारी का ये लुक उनके कान्स फेस्टिवल के रवाना होने से पहले का एक बहतरीन लुक है. अपने ग्लैमर से इंटरनेट पर फैशन का जलवा बिखेरने से पहले का ये एफर्टलेस अवतार अदिति पर काफी सुंदर नज़र आ रहा है.