ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था. ये बड़े बजट की बड़ी एक्शन-फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई. ऐसे में डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अब अपनी अगली एक्शन फिल्म 'धूम 4' से किनारा कर लिया है. ऐसे में अब फिल्म के लिए मेकर्स को नया डायरेक्टर ढूंढना होगा. खबरें थीं कि 'धूम 4' में रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अयान मुखर्जी ने माना है कि 'वॉर 2' और 'धूम 4' जैसी फिल्में उनके लिए नहीं हैं. रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा है- 'अयान का मानना ​​है कि 'वॉर 2' और 'धूम 4' जैसी फिल्में उनके लिए कभी नहीं बनी थीं और वो रोमांस, ड्रामा, तमाशा और कहानी कहने की गुंजाइश के साथ कुछ और बड़ा करना चाहते हैं.'

आपसी सहमति से 'धूम 4' से अलग हुए अयान मुखर्जी

रिपोर्ट में 'वॉर 2' को लेकर आगे लिखा है- 'अयान बस श्रीधर राघवन के कागज पर लिखी बातों पर अमल कर रहे थे और स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले पर उनका ज्यादा दखल नहीं था. वो सिर्फ अमल के एक और सफर पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो एक जुनूनी फिल्म मेकर हैं जो सिर्फ लिखे हुए कंटेंट पर काम करना पसंद करते हैं और लिखे गए से ज्यादा कुछ पर्दे पर पेश करते हैं. आदित्य चोपड़ा और रणबीर कपूर, दोनों ने अयान के नजरिए को समझा और सही समय पर अलग हो गए.'

View this post on Instagram A post shared by Ayan Mukerji (@ayan_mukerji)



अब 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' की तैयारी में अयान मुखर्जी

'धूम 4' से किनारा करने के बाद अब अयान मुखर्जी रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' की तैयारी में जुट गए हैं. इस फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आएंगी. हाल ही में अयान मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो हिमालय में एंजॉय करते दिख रहे हैं. इनके साथ कैप्शन में डायरेक्टर ने 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' को लेकर हिंट भी दिया है.