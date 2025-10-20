हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWar 2 हुई फ्लॉप तो मुश्किल में आई रणबीर कपूर की 'धूम 4', अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन से खींचा हाथ, जानें वजह

Ayan Mukerji Quits Dhoom 4: अयान मुखर्जी ने 'वॉर 2' की वजह से एक्शन फिल्म 'धूम 4' छोड़ दी है. अब डायरेक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' की तैयारी में जुट गए हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 20 Oct 2025 07:51 PM (IST)
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था. ये बड़े बजट की बड़ी एक्शन-फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई. ऐसे में डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अब अपनी अगली एक्शन फिल्म 'धूम 4' से किनारा कर लिया है. ऐसे में अब फिल्म के लिए मेकर्स को नया डायरेक्टर ढूंढना होगा. खबरें थीं कि 'धूम 4' में रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे. 

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अयान मुखर्जी ने माना है कि 'वॉर 2' और 'धूम 4' जैसी फिल्में उनके लिए नहीं हैं. रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा है- 'अयान का मानना ​​है कि 'वॉर 2' और 'धूम 4' जैसी फिल्में उनके लिए कभी नहीं बनी थीं और वो रोमांस, ड्रामा, तमाशा और कहानी कहने की गुंजाइश के साथ कुछ और बड़ा करना चाहते हैं.'

आपसी सहमति से 'धूम 4' से अलग हुए अयान मुखर्जी
रिपोर्ट में 'वॉर 2' को लेकर आगे लिखा है- 'अयान बस श्रीधर राघवन के कागज पर लिखी बातों पर अमल कर रहे थे और स्क्रिप्ट और स्क्रीनप्ले पर उनका ज्यादा दखल नहीं था. वो सिर्फ अमल के एक और सफर पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो एक जुनूनी फिल्म मेकर हैं जो सिर्फ लिखे हुए कंटेंट पर काम करना पसंद करते हैं और लिखे गए से ज्यादा कुछ पर्दे पर पेश करते हैं. आदित्य चोपड़ा और रणबीर कपूर, दोनों ने अयान के नजरिए को समझा और सही समय पर अलग हो गए.'

 
 
 
 
 
अब 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' की तैयारी में अयान मुखर्जी
'धूम 4' से किनारा करने के बाद अब अयान मुखर्जी रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' की तैयारी में जुट गए हैं. इस फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आएंगी. हाल ही में अयान मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो हिमालय में एंजॉय करते दिख रहे हैं. इनके साथ कैप्शन में डायरेक्टर ने 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' को लेकर हिंट भी दिया है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 20 Oct 2025 07:43 PM (IST)
Ranbir Kapoor Dhoom 4 Ayan Mukerji War 2
