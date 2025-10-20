एक्सप्लोरर
Celebs Diwali Look: दिवाली पर 'पटाखा' बनीं बॉलीवुड हसीनाएं, रश्मिका से कृति तक ने सज-धजकर शेयर की तस्वीरें
Bollywood Celebs Diwali Look: आज देशभर में दिवाली की धूम है और इस मौके पर बॉलीवुड हसीनाएं भी पीछे नहीं हैं. कई एक्ट्रेसेस दिवाली पर खूब तैयार हुई हैं और इसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की है.
बॉलीवुड सितारे भी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं. कोई मां लक्ष्मी की पूजा कर रहा है तो कोई घरवालों के साथ पटाखे जला रहा है. वहीं हसीनाओं ने फोटोशूट के लिए भी समय निकाला और अपने खूबसूरत दिवाली लुक की फोटोज फैंस के साथ शेयर कर दी हैं.
Published at : 20 Oct 2025 07:02 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
