हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडCelebs Diwali Look: दिवाली पर 'पटाखा' बनीं बॉलीवुड हसीनाएं, रश्मिका से कृति तक ने सज-धजकर शेयर की तस्वीरें

Celebs Diwali Look: दिवाली पर 'पटाखा' बनीं बॉलीवुड हसीनाएं, रश्मिका से कृति तक ने सज-धजकर शेयर की तस्वीरें

Bollywood Celebs Diwali Look: आज देशभर में दिवाली की धूम है और इस मौके पर बॉलीवुड हसीनाएं भी पीछे नहीं हैं. कई एक्ट्रेसेस दिवाली पर खूब तैयार हुई हैं और इसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 20 Oct 2025 07:02 PM (IST)
Bollywood Celebs Diwali Look: आज देशभर में दिवाली की धूम है और इस मौके पर बॉलीवुड हसीनाएं भी पीछे नहीं हैं. कई एक्ट्रेसेस दिवाली पर खूब तैयार हुई हैं और इसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की है.

बॉलीवुड सितारे भी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं. कोई मां लक्ष्मी की पूजा कर रहा है तो कोई घरवालों के साथ पटाखे जला रहा है. वहीं हसीनाओं ने फोटोशूट के लिए भी समय निकाला और अपने खूबसूरत दिवाली लुक की फोटोज फैंस के साथ शेयर कर दी हैं.

1/9
मौनी रॉय ने अपनी फैमिली के साथ घर पर लक्ष्मी पूजा की है जिसकी फोटोज उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है.
मौनी रॉय ने अपनी फैमिली के साथ घर पर लक्ष्मी पूजा की है जिसकी फोटोज उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है.
2/9
येलो और पिंक कलर की साड़ी पहने एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. उनका डिजाइनर ब्लाउज हर किसी का ध्यान खींच रहा है.
येलो और पिंक कलर की साड़ी पहने एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. उनका डिजाइनर ब्लाउज हर किसी का ध्यान खींच रहा है.
3/9
दिशा पाटनी ने बेस्ट फ्रेंड मौनी रॉय के साथ दिवाली मनाई. इस दौरान उन्होंने अपना लुक सिंपल रखा. व्हाइट चिकनकारी कुर्ता पहने एक्ट्रेस बेहद प्यारी लग रही थीं.
दिशा पाटनी ने बेस्ट फ्रेंड मौनी रॉय के साथ दिवाली मनाई. इस दौरान उन्होंने अपना लुक सिंपल रखा. व्हाइट चिकनकारी कुर्ता पहने एक्ट्रेस बेहद प्यारी लग रही थीं.
4/9
कृति सेनन दिवाली पर किसी फुलझड़ी से कम नहीं लगीं. रेड कलर का स्लीव्लेस शरारा पहने एक्ट्रेस काफी हसीन दिख रही थीं. मैचिंग ईयररिंग्स और खुले बालों के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया था.
कृति सेनन दिवाली पर किसी फुलझड़ी से कम नहीं लगीं. रेड कलर का स्लीव्लेस शरारा पहने एक्ट्रेस काफी हसीन दिख रही थीं. मैचिंग ईयररिंग्स और खुले बालों के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया था.
5/9
दिवाली पर रश्मिका मंदाना का रॉयल अवतार देखने को मिला. सिंपल ऑफ व्हाइट प्लाजो सूट के साथ एक्ट्रेस हैवी ग्रीन लॉन्ग दुपट्टा कैरी किए दिखाई दीं.
दिवाली पर रश्मिका मंदाना का रॉयल अवतार देखने को मिला. सिंपल ऑफ व्हाइट प्लाजो सूट के साथ एक्ट्रेस हैवी ग्रीन लॉन्ग दुपट्टा कैरी किए दिखाई दीं.
6/9
इस ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने हैवी ईयररिंग्स पेयर किए. माथे पर बिंदी और स्मोकी आई मेकअप के साथ वो बेहद स्टनिंग दिख रही थीं.
इस ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने हैवी ईयररिंग्स पेयर किए. माथे पर बिंदी और स्मोकी आई मेकअप के साथ वो बेहद स्टनिंग दिख रही थीं.
7/9
दिव्या खोसला दिवाली पर पटाखा लग रही थीं. गोल्डन ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ ऑफ व्हाइट साड़ी पहने वो बला की हसीन लग रही थीं.
दिव्या खोसला दिवाली पर पटाखा लग रही थीं. गोल्डन ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ ऑफ व्हाइट साड़ी पहने वो बला की हसीन लग रही थीं.
8/9
रकुलप्रीत सिंह भी दिवाली पर बेहद प्यारी दिखीं. हॉल्टर नेक वाले ब्लाउज के साथ मैचिंग लहंगा और फ्रीडी हेयरस्टाइल उनपर खूब जच रहा था.
रकुलप्रीत सिंह भी दिवाली पर बेहद प्यारी दिखीं. हॉल्टर नेक वाले ब्लाउज के साथ मैचिंग लहंगा और फ्रीडी हेयरस्टाइल उनपर खूब जच रहा था.
9/9
मानुषी छिल्लर ने दिवाली पर साड़ी पहनी. पिंक कलर की साड़ी को एक्ट्रेस ने स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ ड्रेप किया था.
मानुषी छिल्लर ने दिवाली पर साड़ी पहनी. पिंक कलर की साड़ी को एक्ट्रेस ने स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ ड्रेप किया था.
Published at : 20 Oct 2025 07:02 PM (IST)
Kriti Sanon Rashmika Mandanna Mouni Roy Diwali 2025

Photo Gallery

