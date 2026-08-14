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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बंटवारा 1947' को नहीं मिल रहे थे प्रोड्यूसर, 'गदर 2' के आने के बाद बनी बात | Exclusive

'बंटवारा 1947' को नहीं मिल रहे थे प्रोड्यूसर, 'गदर 2' के आने के बाद बनी बात | Exclusive

Batwara 1947: सनी देओल ने फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर खुलासा किया कि इस पर 'गदर 2' से पहले काम चल रहा था लेकिन इसे प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे थे. चलिए बताते हैं फिर कैसे बात बनी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 14 Aug 2026 07:16 PM (IST)
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सनी देओल इन दिनों फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा चुका है. भारत-पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित इस फिल्म के जरिए सनी और राजकुमार संतोषी की जोड़ी करीब 28 साल बाद वापसी कर रही है. ऐसे में सनी देओल ने इस फिल्म को लेकर खुलासा किया कि शुरुआत में इसे प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर 'गदर 2' आई और बात बनी. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

दरअसल, सनी देओल और प्रीति जिंटा 'बंटवारा 1947' की रिलीज के बीच एबीपी न्यूज के शो 'झंडा ऊंचा रहे हमारा' में पहुंचे थे. जहां पर इस जोड़ी ने फिल्म को लेकर काफी कुछ शेयर किया. इस दौरान उनके साथ ऑडियंस में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भी मौजूद थे. इस बीच सनी देओल ने फिल्म को लेकर कई खुलासे किए. 

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बंटवारे के समय बहुत बुरा हुआ था...

फिल्म को लेकर बात करते हुए सनी देओल ने बताया, 'बंटवारा पंजाब, बंगाल का हुआ था. जब आजादी मिली थी तो हम सभी खुश थे. हर जाति, हर धर्म के लोग... क्योंकि उस समय हर इंसान अपने आपको हिंदुस्तानी समझता था. आजादी हमें मिल रही थी और हम जश्न मना रहे थे. उस वक्त कुछ ऐसी चीज हुई, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं थी कि ये होगी. जानता तो नहीं था लेकिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ. उस समय लाखों लोग मारे गए. घर से बेघर हो गए.'

'बंटवारा 1947' को नहीं मिल रहे थे प्रोड्यूसर

सनी देओल आगे बताते हैं, 'जब राजकुमार संतोषी जी ने इस फिल्म के बारे में मुझे बताया और कहानी सुनाई, ये एक प्ले है 'जिसने लाहौर नी वेख्या वो जम्या नहीं' ये प्ले बहुत ही प्यारा है. राज जी ने जब सुनाया तो हम दोनों ने उसी समय तय किया कि ये कहानी बनानी चाहिए. लेकिन हम इसे बना नहीं पा रहे थे. क्योंकि किन्हीं कारणों से इसे प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे थे. फिर 'गदर 2' आई तो आमिर खान ने इस कहानी को सुना और वो भी चाहते थे कि इस फिल्म को बनाया जाए. फिर हमारे बीच कोलाबोरेशन हुआ. ये फिल्म जेन जी के लिए मस्ट वॉच है. ये कहानी हर किसी को जानना चाहिए.'


बंटवारा 1947' को नहीं मिल रहे थे प्रोड्यूसर, 'गदर 2' के आने के बाद बनी बात | Exclusive

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सच में है सनी देओल का ढाई किलो हाथ?

इस दौरान प्रीति जिंटा ने राजकुमार संतोषी से सवाल किया, 'क्या सच में सनी देओल का हाथ ढाई किलो का हाथ है?' इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'ये डायलॉग तो मैंने ऐसे ही मन में आया था तो ले लिया था. मैंने उनके हाथ का वजन नहीं किया था. अब आपने पूछा है तो सोचेंगे इसके बारे में. उस समय दिमाग में आया था तो डायलॉग ले लिया था.' 

आपको बता दें कि सनी देओल का ढाई किलो का हाथ वाला डायलॉग फिल्म 'दामिनी' का है, जिसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था. इस जोड़ी ने साथ में 'घायल', 'घातक' और 'दामिनी' जैसी हिट फिल्में दी है.

'बंटवारा 1947' की कहानी और स्टार कास्ट

बहरहाल, अगर फिल्म 'बंटवारा 1947' की कहानी और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं. दोनों स्टार्स की जोड़ी करीब 8 साल बाद पर्दे पर फिर से काम कर रही है. आखिरी बार दोनों को फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' (2018) में देखा गया था. 'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. इसमें अली फजल, शबाना आजमी, करण देओल जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 14 Aug 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Batwara 1947
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