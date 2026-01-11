फिल्म ‘आवारापन’ ने 18 साल पहले दर्शकों के दिल जीत लिए थे, और अब इमरान हाशमी एक बार फिर इसके सीक्वल में उसी किरदार में लौटने वाले हैं. शुरुआत में फैंस अप्रैल 2026 में फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ा और सब्र करना होगा. अब यह फिल्म मई या जून में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है.
रिलीज डेट टलने के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि मेकर्स ने ‘टॉक्सिक’ और ‘धुरंधर 2’ जैसी बड़ी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस टक्कर से बचने के लिए यह फैसला लिया है. हालांकि, फिल्म के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट ने साफ किया कि देरी की असली वजह कुछ और ही है और यह फैसला पूरी तरह निजी कारणों से लिया गया है.
मुकेश भट्ट ने किया खुलासा
पीटीआई से बातचीत में मुकेश भट्ट ने खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उन्हें सर्जरी करानी पड़ी. भट्ट ने बताया, “डॉक्टरों ने उन्हें 45 दिनों तक कोई भी एक्शन सीन करने से मना किया है.” उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म के बचे हुए हाई-ऑक्टेन सीक्वेंस इमरान के पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शूट किए जाएंगे.
जहां तक बॉक्स ऑफिस की टक्कर का सवाल है, मुकेश भट्ट बिल्कुल बेफिक्र नजर आए. उन्होंने दो टूक कहा, 'मुझे ‘धुरंधर 2’ और ‘टॉक्सिक’ से कोई डर नहीं है.' मेकर्स के मुताबिक फिल्म की सिर्फ 20 दिनों की शूटिंग बाकी है, जो मलेशिया में होनी है. जैसे ही इमरान हाशमी को मेडिकल क्लीयरेंस मिल जाएगा, शूटिंग पूरी कर ली जाएगी.
इमरान के बर्थडे पर रिलीज हुआ थी टीजर
बता दें, इस रोमांटिक फिल्म में इमरान हाशमी के अपोजिट दिशा पाटनी नजर आएंगी. इस साल की शुरुआत में इमरान के जन्मदिन पर रिलीज हुए टीजर ने सीक्वल को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंचा दी थी. शहर की स्काईलाइन के सामने नाव पर खड़े इमरान और बैकग्राउंड में बजता आइकॉनिक गाना ‘तेरा मेरा रिश्ता’ देखते ही सोशल मीडिया पर मानो बाढ़ आ गई.
News18 Showsha को दिए इंटरव्यू में इमरान ने बताया कि स्क्रिप्ट को परफेक्ट करने में लगभग दो साल का समय लगाया गया है. इमरान इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ‘आवारापन’ थिएटर्स से उतरने के बाद इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी के जरिए एक कल्ट क्लासिक बन गई थी. उन्होंने कहा, 'यह इस बात का सबूत है कि कोई फिल्म सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं होती. अगर फिल्म अच्छी है, तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं.'