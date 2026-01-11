इमरान के बर्थडे पर रिलीज हुआ थी टीजर

बता दें, इस रोमांटिक फिल्म में इमरान हाशमी के अपोजिट दिशा पाटनी नजर आएंगी. इस साल की शुरुआत में इमरान के जन्मदिन पर रिलीज हुए टीजर ने सीक्वल को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंचा दी थी. शहर की स्काईलाइन के सामने नाव पर खड़े इमरान और बैकग्राउंड में बजता आइकॉनिक गाना ‘तेरा मेरा रिश्ता’ देखते ही सोशल मीडिया पर मानो बाढ़ आ गई.

View this post on Instagram A post shared by Emraan Hashmi (@therealemraan)

News18 Showsha को दिए इंटरव्यू में इमरान ने बताया कि स्क्रिप्ट को परफेक्ट करने में लगभग दो साल का समय लगाया गया है. इमरान इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ‘आवारापन’ थिएटर्स से उतरने के बाद इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी के जरिए एक कल्ट क्लासिक बन गई थी. उन्होंने कहा, 'यह इस बात का सबूत है कि कोई फिल्म सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं होती. अगर फिल्म अच्छी है, तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं.'