हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर और पसंदीदा रोमांटिक फिल्मों में से एक 'रॉकस्टार' को आज भी दर्शक खूब पसंद करते हैं. रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म की कहानी और गाने लोगों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं. अब हाल ही में फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली ने इससे जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

मुंबई में एक फैन मीट-अप के दौरान इम्तियाज अली ने बताया कि फिल्म के आखिरी में हीर की मौत वाला सीन शुरुआत में स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था. फिल्म में हीर का किरदार नरगिस फाखरी ने निभाया था. इम्तियाज अली के मुताबिक, जब उन्होंने पहली बार कहानी लिखी थी तो उनका इरादा हीर को जिंदा रखने का था और कहानी का रुख कुछ अलग था. लेकिन बाद में एक बड़ी परेशानी आ गई, जब उनकी लिखी हुई पूरी स्क्रिप्ट कहीं खो गई.

'रॉकस्टार' की हीर को मारना नहीं चाहते थे इम्तियाज अली

इम्तियाज ने बताया, 'मैं चाहता था कि हीर जिंदा रहे. मैंने 'रॉकस्टार' की पूरी ड्राफ्ट स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह खो गई. कई साल बाद जब मुझे फिल्म बनाने का मौका मिला और मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, तो वह मुझे कहीं नहीं मिली. वह कंप्यूटर में भी नहीं थी.'

'हीर रांझा' की वजह से बदली कहानी?

जब इम्तियाज अली ने फिल्म की स्क्रिप्ट दोबारा लिखनी शुरू की, तो कहानी का रुख धीरे-धीरे बदलने लगा. उन्होंने बताया कि उस समय वे मशहूर पंजाबी लव स्टोरी 'हीर रांझा' से काफी इंस्पायर थे. इसी वजह से फिल्म के आखिरी में हीर का किरदार दुखद मोड़ पर खत्म होता दिखाया गया.





इम्तियाज ने कहा, 'जब मैंने दोबारा स्क्रिप्ट लिखी तो पता नहीं कैसे आखिर में हीर की मौत हो गई. शायद इसलिए भी क्योंकि मैं 'हीर रांझा' की कहानी को काफी फॉलो कर रहा था. इसी वजह से लड़की का नाम भी हीर रखा गया और उसकी मौत रांझा से पहले हो जाती है, इसलिए फिल्म जॉर्डन की मौत से पहले खत्म हो जाती है.'

बता दें, फिल्म 'रॉकस्टार' में रणबीर कपूर ने जॉर्डन नाम के एक म्यूज़िशियन का किरदार निभाया है. कहानी में दिखाया गया है कि कैसे प्यार, दिल टूटने का दर्द और निजी परेशानियां उसे एक मशहूर लेकिन भीतर से टूटा हुआ रॉक स्टार बना देती हैं.