Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' का रिलीज से पहले भौकाल, एडवांस बुकिंग में ही 'ओ रोमियो' 'बागी 4' के उड़ा दिए परखच्चे

Dhurandhar 2 Advance Booking: 'धुरंधर 2' का रिलीज से पहले भौकाल, एडवांस बुकिंग में ही 'ओ रोमियो' 'बागी 4' के उड़ा दिए परखच्चे

Dhurandhar 2 Ticket Advance Booking: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने पेड प्रीमियर शो के लिए हो रही एडवांस बुकिंग में ही बागी और ओ रोमियो जैसी फिल्मों के ओपनिंड डे कलेक्शन को मात दे दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Mar 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

दिसंबर 2025 को रिलीज हुई आदित्य धर निर्देशित धुरंधर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. वहीं अब इस फिल्म की सीक्वल धुरंधर द रिवेंज या धुरंधर 2 सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है. हाल ही में रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसने इंटरनेट पर बवाल काटा हुआ है. वहीं फैंस में धुरंधर 2 को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि इसके पेड प्रीव्यू शो के लिए धुआंधार एडवांस बुकिंग रही है. जिसे देखते हुए लग रहा है की सीक्वल भी अपने पहले पार्ट की तरह ही ज़बरदस्त हिट होगी. दिलचस्प बात ये है कि इसने पेड प्रीव्यू शो के लिए हो रही एडवांस बुकिंग से ही कई फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दे दी है.

धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग ने प्रीमियर रिकॉर्ड बनाया
धुरंधर 2 के लिए एडवांस बुकिंग 7 मार्च को सुबह 11:01 बजे ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद शुरू हुई थी. इसके बाद 24 घंटे के अंदर, सिर्फ बुक माई शो पर फ़िल्म के 87 हजार टिकट बिक गए थे. 9 मार्च की सुबह तक, यह आंकड़ा प्लेटफ़ॉर्म पर 1.5 लाख से ज़्यादा और कुल मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा हो गया था.

वहीं सैकनिल्क के मुताबिक, फ़िल्म के प्रीमियर शो ने पूरे भारत में 2.06 लाख टिकट बेचे हैं, जिससे इसने बिना ब्लॉक सीटों के 12.29 करोड़ की कमाई हुई है. हालांकि इस कलेक्शन का ज़्यादातर हिस्सा ओरिजिनल हिंदी वर्जन से आया है, लेकिन तमिल डब ने उम्मीदों से बेहतर परफ़ॉर्म किया है, और प्रीव्यू शो से लगभग 10 लाख रुपये कमाए हैं. धुरंधर: द रिवेंज अब किसी बॉलीवुड फिल्म के प्रीमियर शो से सबसे ज़्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बना चुकी है, जिसने स्त्री 2 के 10 करोड़ के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है. यह देखते हुए कि प्रीमियर अभी 9 दिन दूर है, यह आंकड़ा और बढ़ने की पूरी उम्मीद है.

धुरंधर 2 ने एडवांस बुकिंग से इन फिल्मों के ओपनिंग डे को पीछे छोड़ा
सिर्फ़ प्रीमियर डे की एडवांस बुकिंग से हुए कलेक्शन से, धुरंधर 2 ने कई बॉलीवुड फिल्मों के ओपनिंग-डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. बता दें कि धुरंधर 2 ने अपने प्रीव्यू शो से जो 12.29 करोड़ कमाए हैं, वह एक महीने पहले शाहिद कपूर की ओ रोमियो की ओपनिंग डे की कमाई से ज़्यादा है. विशाल भारद्वाज की इस फिल्म ने भारत में 9 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा की ओपनिंग की थी. इसी तरह, टाइगर श्रॉफ की बागी 4 ने भी पिछले साल इससे कम, लगभग 12 करोड़ की ओपनिंग की थीय

धुरंधर 2 के बारे में 
धुरंधर 2 में रणवीर सिंह कराची में एक भारतीय जासूस हमज़ा उर्फ़ जसकीरत के रूप में कमबैक कर रहे हैं. सीक्वल में हमजा की बैकस्टोरी और 26/11 के टेरर अटैक के लिए ल्यारी गैंग्स से उसके बदले को दिखाया जाएगा. फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, दानिश पंडोर, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी कमबैक कर रहे हैं. ये फिल्म 19 मार्च को थिएटर में रिलीज़ होगी.

Published at : 09 Mar 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Baaghi 4 O Romeo Dhurandhar 2 Dhurandhar 2 Advance Booking
