5 साल की हुईं विराट-अनुष्का ने बेटी, जब कपल ने वामिका को लेकर दिल छू लेने वाली बातें

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका 5 साल की हो गई हैं. इस खास मौके पर कपल एक बार फिर चर्चा में है. विराट और अनुष्का हमेशा वामिका की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी-कभी पैरेंटिंग को लेकर अपने दिल की बातें भी शेयर करते हैं. उनकी सोच, भावनाओं की समझ और छोटे-छोटे पलों की खुशी से जुड़े हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 प्यारे मौके, जब विराट और अनुष्का ने अपनी बेटी वामिका को लेकर खुलकर बात की.

अपनी मां को हंसाना है बहुत पसंद

अनुष्का शर्मा ने बताया है कि वामिका को अपनी मां को हंसाना बहुत पसंद है. छोटी-सी वामिका अक्सर मजेदार हरकतें करती है, सिर्फ इसलिए ताकि अनुष्का हंस पड़ें. जैसे ही वह देखती है कि मां हंस रही हैं, तो वही हरकत बार-बार दोहराती है और अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश होती है. 2022 में Harper’s Bazaar India को दिए इंटरव्यू में अनुष्का ने कहा था कि वामिका इतनी छोटी उम्र में भी पूरी कोशिश करती है और जब उन्हें हंसी आ जाती है, तो वामिका को बेहद खुशी मिलती है. अनुष्का के मुताबिक, यह छोटी-सी बात उन्हें दिल से छू जाती है.

वामिका बेहद डेटरमाइंड है

कम उम्र में ही वामिका में मजबूत इरादा और आत्मविश्वास नजर आने लगा है. 2021 में Grazia India से बातचीत में अनुष्का शर्मा ने बताया था कि वामिका बेहद डिटरमाइंड है. अनुष्का के मुताबिक, अगर वामिका कुछ करना ठान लेती है तो वह उसे जरूर पूरा करती है, और यही गुण आगे चलकर उसकी जिंदगी में काम आएगा. अनुष्का ने यह भी कहा कि वह खुद भी बचपन में ऐसी ही थीं, इसलिए अपनी बेटी में ये खूबियां देखकर उन्हें अच्छा लगता है. मां के तौर पर उनका रोल वामिका को सही दिशा दिखाने और उसका साथ देने का है, बिना ज़्यादा रोक-टोक या कंट्रोल किए. साथ ही, अनुष्का चाहती हैं कि वामिका के अंदर दया और संवेदनशीलता जैसे मूल्य हमेशा बने रहें.





इस तरीके से वामिका को सीख देती हैं अनुष्का

अनुष्का के लिए पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ समझाना नहीं, बल्कि खुद उदाहरण बनकर दिखाना है. उनका मानना है कि बच्चे बोलकर नहीं, बल्कि माता-पिता को देखकर सीखते हैं. इसलिए वह सीधी सीख देने के बजाय अपने रोज़मर्रा के व्यवहार पर ध्यान देती हैं जैसे आभार जताना, दूसरों के लिए दयालु होना और सम्मान देना. एक इवेंट में बात करते हुए अनुष्का ने कहा था कि उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है और उसे सीधे कुछ सिखाना संभव नहीं है. असली सीख इस बात से मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं. हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, आभार कैसे जताते हैं बच्चे वही सब देखकर अपनाते हैं.

क्या है वामिका मतलब?

बता दें, वामिका के जन्म के बाद फैंस ने प्यार से उनका नाम 'विरुष्का' रख दिया था, लेकिन विराट और अनुष्का ने अपनी बेटी के लिए एक बेहद पारंपरिक नाम चुना. बाद में विराट ने एक फैन से बातचीत में वामिका नाम का मतलब बताया. उन्होंने कहा कि वामिका देवी दुर्गा का एक नाम है. विराट के मुताबिक, यह नाम शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है. कपल की यही चाह है कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में ये गुण हमेशा उसके साथ रहें.