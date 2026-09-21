गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एवेंजर्स: डूम्सडे' का प्री-सेल्स में धमाका, किया 55 मिलियन डॉलर का कलेक्शन

'एवेंजर्स: डूम्सडे' का प्री-सेल्स में धमाका, किया 55 मिलियन डॉलर का कलेक्शन

'एवेंजर्स: डूम्सडे' जबरदस्त चर्चा में बनी है. फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली है. हालांकि, फिल्म ने रिलीज से पहले ही प्री-सेल्स में तगड़ी कमाई कर ली है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Sep 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

मार्वेल स्टूडियो की 'एवेंजर्स: डूम्सडे' रिलीज से महीनों पहले ही खबरों में बन है. फिल्म दिसंबर महीने में रिलीज होने वाली है. फिल्म का जल्द ही न्यू ट्रेलर लॉन्च भी होने वाला है. उससे पहले ही फिल्म ने प्री-सेल्स में 55 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं. 

प्री-सेल्स में 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने किया धमाका

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
पाकिस्तानी RJ ने उड़ाया था कैटरीना कैफ का मजाक, सलमान खान की फटकार के बाद मांगनी पड़ी माफी
पाकिस्तानी RJ ने उड़ाया था कैटरीना का मजाक, सलमान की फटकार के बाद मांगी माफी
बॉलीवुड
ओहायो में अनुपम खेर को मिला खास सम्मान, बोले- घर से दूर सम्मान पाना भावुक पल
ओहायो में अनुपम खेर को मिला खास सम्मान, बोले- घर से दूर सम्मान पाना भावुक पल
बॉलीवुड
ऑस्कर में एंट्री करने वाली मराठी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप, 72% हुआ था घाटा
ऑस्कर में एंट्री करने वाली मराठी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप, 72% हुआ था घाटा
बॉलीवुड
बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस के मुताबिक, फिल्म ने यूएस एडवांस बुकिंग में 55 मिलियन डॉलर का मार्क टच कर लिया है. इसी के साथ फिल्म ने यूएस हिस्ट्री में हाइएस्ट प्री-रिलीज बुकिंग लिस्ट में जगह बना ली है. इस लिस्ट में नंबर वन पर स्पाइडरमैन: ब्रांड न्यू डे है. इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर कमाए थे. दूसरे नबंर पर एवेंजर्स एंडगेम है. इस फिल्म ने 130 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. तीसरे नंबर पर स्पाइडरमैन: नो वे होम है. फिल्म ने 78 मिलियन डॉलर की प्री-सेल्स की थी.

इसके अलावा हाल ही में खबरें आई थीं कि फिल्म लीक हो गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, फिल्म की फुल 2160p कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है. हालांकि, फिल्म के लीक होने को लेकर अभी तक ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया है.

ये भी पढ़ें- महाभारत फेम एक्टर सौरव गुर्जर गिरफ्तार, महिला को प्रताड़ित करने का आरोप

कब रिलीज होगी 'एवेंजर्स: डूम्सडे'?
मालूम हो कि इस हफ्ते फिल्म का नया ट्रेलर आने वाला है. एवेंजर्स एंडगेम के साथ  फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा. एवेंजर्स एंडगेम 25 सितंबर से फिर से थिएटर में रिलीज हो रही है. वहीं 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की बात करें तो फिल्म 18 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज होगी. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 45 मिनट है. फिल्म को जोई रूसो एंथनी रूसो ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं. फिल्म में क्रिस इवांस और जेम्स मार्सडेन, रेबेका रोमिन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. 

फिल्म का एक महीने पहले हिंदी में स्पेशल लुक रिलीज किया गया था. स्पेशल लुक को शानदार रिस्पॉन्स मिला था.

ये भी पढ़ें- ऑस्कर में एंट्री करने वाली मराठी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप, 72% हुआ था घाटा

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Avengers: Doomsday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
पाकिस्तानी RJ ने उड़ाया था कैटरीना कैफ का मजाक, सलमान खान की फटकार के बाद मांगनी पड़ी माफी
पाकिस्तानी RJ ने उड़ाया था कैटरीना का मजाक, सलमान की फटकार के बाद मांगी माफी
बॉलीवुड
ओहायो में अनुपम खेर को मिला खास सम्मान, बोले- घर से दूर सम्मान पाना भावुक पल
ओहायो में अनुपम खेर को मिला खास सम्मान, बोले- घर से दूर सम्मान पाना भावुक पल
बॉलीवुड
ऑस्कर में एंट्री करने वाली मराठी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप, 72% हुआ था घाटा
ऑस्कर में एंट्री करने वाली मराठी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप, 72% हुआ था घाटा
बॉलीवुड
बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रिलीज से पहले विवादों में घिरी फिल्म ‘वन’, गाने पर लगा चोरी का आरोप (21.09.26)
Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
राम मंदिर चंदा चोरी: SC ने चार्जशीट फाइल करने की दी अनुमति, जल्द शुरू होगा मुकदमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजभर के 'UP के 4 हिस्से' वाले बयान पर बृजभूषण सिंह बोले- 'बिना सोचे समझे...'
राजभर के 'UP के 4 हिस्से' वाले बयान पर बृजभूषण सिंह बोले- 'बिना सोचे समझे...'
इंडिया
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
'लोकतंत्र को खत्म करने का औजार..' लालकृष्ण आडवाणी को SIR के नोटिस पर बोले खरगे
क्रिकेट
जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत-जापान का टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
जियोस्टार पर नहीं आएगा भारत-जापान का टी20 मैच, कब और कहां देखें लाइव?
बॉलीवुड
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
'स्टाइल आइकॉन बनी रहें', करीना कपूर के बर्थडे पर बहन करिश्मा और ननद ने लुटाया प्यार
इंडिया
'अंधभक्त ऐसी सोच को...' बिहार में लड़की से छेड़छाड़ पर बरसे राहुल गांधी
'अंधभक्त इसे सही ठहराते हैं', बिहार में लड़की से छेड़छाड़ पर बरसे राहुल गांधी
शिक्षा
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
UGC ने बदला नियम, अब MPT-MOT की डिग्री में होगा स्पेशलाइजेशन
विश्व
रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, बंपर बहुमत, पार्टी ने रिकॉर्ड 355 सीटें जीतीं
रूस के चुनाव में पुतिन का जलवा, बंपर बहुमत, पार्टी ने रिकॉर्ड 355 सीटें जीतीं
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget