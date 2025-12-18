हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Avatar Fire And Ash First Review: 'अवतार 3' को ऐसे रिव्यू मिले कि मन खराब हो जाए, फिर भी खूब कमाएगी फिल्म! जानें क्यों

Avatar Fire And Ash First Review: 'अवतार 3' को ऐसे रिव्यू मिले कि मन खराब हो जाए, फिर भी खूब कमाएगी फिल्म! जानें क्यों

Avatar Fire And Ash Box Office: 'अवतार 3' की रिलीज से पहले फिल्म से जुड़े जो रिव्यूज आ चुके हैं वो निराश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव वजहों से फिल्म पहले दिन इतने हजार करोड़ कमा सकती है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 18 Dec 2025 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

जेम्स कैमरून ने साल 2009 में जब 'अवतार' बनाई तो दुनियाभर में चर्चा हुई. फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना हो गया कि ये आगे आने वाले कई सालों तक कमाई के मामले में नंबर 1 बनी रही. दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर इतना क्रेज था कि जब साल 2022 में इसका दूसरा पार्ट 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' आया तो इसने भी बॉक्स ऑफिस में खूब नोट बटोरे.

फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार करते-करते फाइनली दर्शकों और फैन्स को 3 साल बाद तीसरा पार्ट देखने को मिलने वाला है. फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है. फिल्म के शुरुआती रिव्यूज भी आ चुके हैं. तो चलिए जानते हैं कि फिल्म को लेकर कई बड़े रिव्यूवर्स का क्या कहना है और फिल्म कैसे दर्शक बटोरने में आसानी से कामयाब होने वाली है.

'अवतार फायर एंड ऐश' को मिल रहे ऐसे रिव्यूज

  • द गार्जियन ने अपने रिव्यू में फिल्म को सिर्फ 2 स्टार दिए हैं और इसे बेहद उबाऊ फिल्म बताया है. फिल्म के बारे में इस रिव्यू में ये भी लिखा गया है कि एक्शन और कमाल के विजुअल इफेक्ट्स के बावजूद ये एक 'विशाल तमाशा' बनकर रह गई है.
  • वहीं बीबीसी ने साई-फाई एडवेंचर सीरीज की हालिया रिलीज इस फिल्म को बेहद लंबी और फ्रेंचाइजी की सबसे खराब फिल्म बताया है.
  • हालांकि, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए हैं और लिखा है कि ये एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है जिसे सिर्फ बड़े पर्दे पर ही देखा जाना चाहिए.


Avatar Fire And Ash First Review: 'अवतार 3' को ऐसे रिव्यू मिले कि मन खराब हो जाए, फिर भी खूब कमाएगी फिल्म! जानें क्यों

'अवतार फायर एंड ऐश' ओपनिंग डे पर ही बटोरेगी खूब सारे नोट

फिल्म को ज्यादातर रिव्यूज में कमजोर भले बताया गया हो लेकिन इसके बावजूद फिल्म की ओपनिंग शानदार होने वाली है. इसकी एक नहीं कई वजहें हैं.

  • फिल्म के हर पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है. शुरुआती दो फिल्मों में से पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस मोजो के मुताबिक वर्ल्डवाइड 2,923,710,708 डॉलर कमाए थे. इसे आज अगर रुपये में कन्वर्ट करें तो ये 26389 करोड़ पहुंचता है.
  • दूसरी फिल्म 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' जो साल 2022 में आई, उसने सैक्निल्क के मुताबिक दुनियाभर में 17380 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. साफ है कि इस फिल्म के फैंस दुनियाभर में हैं जो ओपनिंग डे पर चाहे जैसा भी रिव्यू हो, फिल्म को देखने जरूर जाएंगे.
  • फिल्म के ओपनिंग डे प्रीडिक्शन भी बेहद कमाल के हैं. वैरायटी के मुताबिक फिल्म ओपनिंग डे पर ही दुनियाभर में 340-365 मिलियन तक यानी पहले ही दिन 3200 करोड़ के ऊपर कमा सकती है.
  • इसके अलावा, जेम्स कैमरून हॉलीवुड के सबसे महानतम डायरेक्टर्स में से एक माने जाते हैं. टाइटैनिक और द टर्मिनेटर देखकर बड़ी हुई जनरेशन उनकी फैन है. उनका डायरेक्शन स्टाइल देखने के लिए फैंस फिल्म देखने के लिए खिंचे चले आएंगे.
  • बॉलीवुड हंगामा ने अपने रिव्यू में ये भी लिखा है कि भले ही फिल्म में कुछ चीजें इसके पहले के पार्ट से मिलती-जुलती हों, लेकिन फिर भी ये फिल्म तकनीकी रूप से बेहद आधुनिक है और भव्य भी. फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, जबरदस्त एक्शन और भव्यता कमाल है. इसलिए दर्शक इसे पर्दे पर देखने का अनुभव लिए बना रह ही नहीं सकते.
About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 18 Dec 2025 05:19 PM (IST)
Tags :
HollyWood BOX OFFICE COLLECTION Avatar Fire And Ash Avatar Fire And Ash First Review Avatar Fire And Ash Box Office
