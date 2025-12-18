जेम्स कैमरून ने साल 2009 में जब 'अवतार' बनाई तो दुनियाभर में चर्चा हुई. फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना हो गया कि ये आगे आने वाले कई सालों तक कमाई के मामले में नंबर 1 बनी रही. दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर इतना क्रेज था कि जब साल 2022 में इसका दूसरा पार्ट 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' आया तो इसने भी बॉक्स ऑफिस में खूब नोट बटोरे.

फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार करते-करते फाइनली दर्शकों और फैन्स को 3 साल बाद तीसरा पार्ट देखने को मिलने वाला है. फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है. फिल्म के शुरुआती रिव्यूज भी आ चुके हैं. तो चलिए जानते हैं कि फिल्म को लेकर कई बड़े रिव्यूवर्स का क्या कहना है और फिल्म कैसे दर्शक बटोरने में आसानी से कामयाब होने वाली है.

'अवतार फायर एंड ऐश' को मिल रहे ऐसे रिव्यूज

द गार्जियन ने अपने रिव्यू में फिल्म को सिर्फ 2 स्टार दिए हैं और इसे बेहद उबाऊ फिल्म बताया है. फिल्म के बारे में इस रिव्यू में ये भी लिखा गया है कि एक्शन और कमाल के विजुअल इफेक्ट्स के बावजूद ये एक 'विशाल तमाशा' बनकर रह गई है.

वहीं बीबीसी ने साई-फाई एडवेंचर सीरीज की हालिया रिलीज इस फिल्म को बेहद लंबी और फ्रेंचाइजी की सबसे खराब फिल्म बताया है.

हालांकि, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए हैं और लिखा है कि ये एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है जिसे सिर्फ बड़े पर्दे पर ही देखा जाना चाहिए.





'अवतार फायर एंड ऐश' ओपनिंग डे पर ही बटोरेगी खूब सारे नोट

फिल्म को ज्यादातर रिव्यूज में कमजोर भले बताया गया हो लेकिन इसके बावजूद फिल्म की ओपनिंग शानदार होने वाली है. इसकी एक नहीं कई वजहें हैं.