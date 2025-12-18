हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Box Office Day 14: 'धुरंधर' के पास आज आखिरी दिन जब वो खूब नोट बटोरेगी, कल से जाने क्या होगा?

Dhurandhar Box Office Day 14: 'धुरंधर' के पास आज आखिरी दिन जब वो खूब नोट बटोरेगी, कल से जाने क्या होगा?

Dhurandhar Box Office Collection Day 14: 'धुरंधर' ने एक के बाद एक रिकॉर्ड बना डाले हैं, लेकिन अब फिल्म पर खतरा मंडरा रहा है. सिर्फ आज ही आखिरी दिन है जब फिल्म बिना किसी कंपटीशन के कमाई कर पाएगी.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 18 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

'अवतार फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को रिलीज होने की फुल तैयारी में है. चारों तरफ सुर्खियों में आ चुकी इस सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म के आने से पहले रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्तों से तहलका मचा रही है.

हालांकि, फिल्म के पास आज आखिरी दिन है जब वो बिना किसी कंपटीशन के नोट बटोर सकती है. कल 'अवतार 3' रिलीज होते ही रणवीर की फिल्म की कमाई में असर पड़ सकता है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म फिलहाल कितना कमा रही है और टोटल कितना कलेक्ट कर चुकी है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक फर्स्ट वीक में 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते के 6 दिनों में इसकी कमाई 230 करोड़ हो गई यानी पहले हफ्ते से भी ज्यादा.

13 दिनों में 437.25 करोड़ बटोरने के बाद फिल्म अब आज 14वें दिन 3:10 बजे तक 6.49 करोड़ कमाते हुए टोटल 443.74 करोड़ बटोर लिए हैं. बता दें कि आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है. इसने 13 दिनों में सैक्निल्क पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक 674.50 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

'धुरंधर' के निशाने पर अब ये 4 बड़ी फिल्में

रणवीर की फिल्म ने हाल में ही केजीएफ 2 (435.33 करोड़) का लाइफटाइम कलेक्शन पार किया है अब फिल्म के निशाने पर 4 बड़ी फिल्में हैं जिनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.

  • एनिमल- 502.98 करोड़
  • बाहुबली 2- 510.99 करोड़
  • पठान- 524.53 करोड़
  • गदर 2- 525.7 करोड़
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

'धुरंधर' के लिए खतरा बनेगी 'अवतार फायर एंड ऐश'

ये कमाल की बात है कि इस फिल्म को इतना पसंद किया जा रहा है कि इसने पहले हफ्ते से ज्यादा कमाई दूसरे हफ्ते में कर ली. हालांकि, तीसरे हफ्ते इसे टफ कंपटीशन मिलने वाला है. इसकी वजह है 'अवतार फायर एंड ऐश' का रिलीज होना और डिज्नी की तरफ से सिनेमामालिकों को ये डायरेक्शन देना कि उनकी फिल्म के भी प्राइम शो मिलें.

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक डिज्नी चाहता है कि सिंगल स्क्रीन में भी फिल्म को शोज मिलें और 2 स्क्रीन वाले थिएटर में 5-6 शोज मिलें. हालांकि, 'धुरंधर' की अपार सफलता के बाद सिनेमामालिक इसे मानने से हिचकिचा रहे हैं. फिलहाल डिज्नी और सिनेमामालिकों में बातचीत का दौर जारी है. फिर भी फिल्म को शोज तो मिलेंगे ही. हालांकि, ये 'धुरंधर' को कितना नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, ये भविष्य तय करेगा.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 18 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Tags :
Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: PUC-इंश्योरेंस है, रोड टैक्स भी भरा, फिर भी कट रहा 20 हजार का चालान! दिल्ली में परेशान कार मालिक
PUC-इंश्योरेंस है, रोड टैक्स भी भरा, फिर भी कट रहा 20 हजार का चालान! दिल्ली में परेशान कार मालिक
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

VB–G RAM G Bill: 'जी राम जी' का भारी विरोध | Congress | Parliament | VB-G RAM G
Delhi Pollution News: प्रदूषण के विरुद्ध...क्या ऐसे जीतेंगे युद्ध? | NO PUC NO FUEL | AQI | Weather
Delhi Pollution News: 'गैस चैंबर' बनी दिल्ली! जिंदगी छीन रहा प्रदूषण? | Delhi AQI | Pollution alert
Delhi Pollution: हर 15 सेकंड में एक जिंदगी खत्म..खतरनाक हवा की चपेट में दिल्ली! | Pollution
Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: PUC-इंश्योरेंस है, रोड टैक्स भी भरा, फिर भी कट रहा 20 हजार का चालान! दिल्ली में परेशान कार मालिक
PUC-इंश्योरेंस है, रोड टैक्स भी भरा, फिर भी कट रहा 20 हजार का चालान! दिल्ली में परेशान कार मालिक
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
बॉलीवुड
TMMTMTTM Trailer Out: इमोशनल ड्रामा से भरपूर है कार्तिक-अनन्या की फिल्म का ट्रेलर, देखकर कई रोमांटिक फिल्मों की याद हो जाएगी ताजा
कार्तिक-अनन्या की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ट्रेलर हुआ रिलीज, इमोशनल ड्रामा से है भरपूर
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
हेल्थ
Gas And Acidity: पेट में गैस और एसिडिटी से परेशान? ये देसी नुस्खे हैं बेहद असरदार
पेट में गैस और एसिडिटी से परेशान? ये देसी नुस्खे हैं बेहद असरदार
जनरल नॉलेज
Hindus Rights in Oman: मुस्लिम देश ओमान में आज हैं पीएम मोदी, जानें वहां कैसे हैं हिंदुओं के हालात?
मुस्लिम देश ओमान में आज हैं पीएम मोदी, जानें वहां कैसे हैं हिंदुओं के हालात?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget