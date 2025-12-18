'अवतार फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को रिलीज होने की फुल तैयारी में है. चारों तरफ सुर्खियों में आ चुकी इस सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म के आने से पहले रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्तों से तहलका मचा रही है.

हालांकि, फिल्म के पास आज आखिरी दिन है जब वो बिना किसी कंपटीशन के नोट बटोर सकती है. कल 'अवतार 3' रिलीज होते ही रणवीर की फिल्म की कमाई में असर पड़ सकता है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म फिलहाल कितना कमा रही है और टोटल कितना कलेक्ट कर चुकी है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक फर्स्ट वीक में 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते के 6 दिनों में इसकी कमाई 230 करोड़ हो गई यानी पहले हफ्ते से भी ज्यादा.

13 दिनों में 437.25 करोड़ बटोरने के बाद फिल्म अब आज 14वें दिन 3:10 बजे तक 6.49 करोड़ कमाते हुए टोटल 443.74 करोड़ बटोर लिए हैं. बता दें कि आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है. इसने 13 दिनों में सैक्निल्क पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक 674.50 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

'धुरंधर' के निशाने पर अब ये 4 बड़ी फिल्में

रणवीर की फिल्म ने हाल में ही केजीएफ 2 (435.33 करोड़) का लाइफटाइम कलेक्शन पार किया है अब फिल्म के निशाने पर 4 बड़ी फिल्में हैं जिनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.

एनिमल- 502.98 करोड़

बाहुबली 2- 510.99 करोड़

पठान- 524.53 करोड़

गदर 2- 525.7 करोड़

'धुरंधर' के लिए खतरा बनेगी 'अवतार फायर एंड ऐश'

ये कमाल की बात है कि इस फिल्म को इतना पसंद किया जा रहा है कि इसने पहले हफ्ते से ज्यादा कमाई दूसरे हफ्ते में कर ली. हालांकि, तीसरे हफ्ते इसे टफ कंपटीशन मिलने वाला है. इसकी वजह है 'अवतार फायर एंड ऐश' का रिलीज होना और डिज्नी की तरफ से सिनेमामालिकों को ये डायरेक्शन देना कि उनकी फिल्म के भी प्राइम शो मिलें.

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक डिज्नी चाहता है कि सिंगल स्क्रीन में भी फिल्म को शोज मिलें और 2 स्क्रीन वाले थिएटर में 5-6 शोज मिलें. हालांकि, 'धुरंधर' की अपार सफलता के बाद सिनेमामालिक इसे मानने से हिचकिचा रहे हैं. फिलहाल डिज्नी और सिनेमामालिकों में बातचीत का दौर जारी है. फिर भी फिल्म को शोज तो मिलेंगे ही. हालांकि, ये 'धुरंधर' को कितना नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, ये भविष्य तय करेगा.