नए साल के खास मौके पर 1 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म ‘इक्कीस’ लगातार चर्चा में बनी हुई है. बॉक्स ऑफिस पर आज फिल्म दूसरे दिन के लिए कमा रही है. दूसरे दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाती दिख रही है.

फिल्म ने दूसरे दिन कितनी कमाई की है आइए आपको बताते हैं. साथ ही, ये भी बताते हैं कि फिल्म को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा.

'इक्कीस' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया वो भी तब जब सिनेमाहॉल में 'अवतार फायर एंड ऐश' और 'धुरंधर' जैसी फिल्में पहले से मौजूद हैं और बढ़िया कमाई कर रही हैं.

वहीं दूसरे दिन 3:15 बजे तक 80 लाख रुपये कमाते हुए टोटल 7.80 करोड़ रुपये कमा चुकी है. बता दें कि आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘इक्कीस’ को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है और अगर वर्ड ऑफ माउथ मजबूत रहा तो आने वाले दिनों में इसकी कमाई में अच्छी खासी प्रोग्रेस देखी जाएगी.

'इक्कीस' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को बनाने में 60 करोड़ रुपये का खर्च आया है. सिंपल से 'हिट रूल' के मुताबिक बजट का दोगुना यानी 120 करोड़ रुपये कमाकर फिल्म हिट की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी.

फिलहाल फिल्म अपने शुरुआती दिनों में है इसलिए वीकेंड का बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि फिल्म हिट होने की संभावना से कितनी दूर या कितनी पास है.

View this post on Instagram A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

'इक्कीस' के बारे में

फिल्म ‘इक्कीस’ से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अपनी खास पहचान बना रहे हैं. वहीं यह दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इसी फिल्म से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने भी डेब्यू किया है.

फिल्म में जयदीप अहलावत भी अहम भूमिका में हैं. इसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है और यह सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है. ऐसे में फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें पहले से ही काफी बड़ी हैं.