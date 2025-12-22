हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Avatar Fire And Ash Box Office: 'धुरंधर' के आगे 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने संडे को खूब कूटे नोट, 100 करोड़ी बनने से रह गई बस इतनी दूर

Avatar Fire And Ash Box Office: 'धुरंधर' के आगे 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने संडे को खूब कूटे नोट, 100 करोड़ी बनने से रह गई बस इतनी दूर

Avatar Fire And Ash Box Office: जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने भारत में अच्छी शुरुआत की थी और इसका ओपनिंग वीकेंड भी धमाकेदार रहा. इसने तीन दिनों में 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 Dec 2025 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' भारत में बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता को कड़ी टक्कर दे रही है. 2025 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 'अवतार' ट्रायोलॉडी की तीसरी कड़ी ने रिलीज के बाद से ही अच्छा कलेक्शन किया है. फिलहाल इस हॉलीवुड फिल्म का क्रेज भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस फिल्म ने रिलीज के सिर्फ तीन दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. चलिए इस फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन पर एक नजर डालते हैं.

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?
जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित 'अवतार: फायर एंड ऐश' को भारत में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि ये रणवीर सिंह की धुरंधर को मात नहीं दे पा रही है बावजूद इसके ये फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींचने में कामयाब हो रही है. अच्छी ओपनिंग के बाद इसने वीकेंड पर भी कमाल का परफॉर्म किया है.

कलेक्शन की बात करे तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने रिलीज के तीसरे दिन (पहले रविवार) 25 करोड़ रुपये कमाए हैं. चूंकि यह वीकेंड था, इसलिए फिल्म की कमाई में पहले दो दिनों की तुलना में थोड़ी ग्रोथ देखी गई. इसके साथ ही, भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 66.5 करोड़ रुपये हो गया हैय

डे वाइज 'अवतार: फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
चलिए यहां जानते हैं 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के भारी-भरकम बजट पर बनी इस फिल्म का दिनवार कलेक्शन.

  • पहला दिन (पहला शुक्रवार): 19 करोड़ रुपये
  •  दूसरा दिन (पहला शनिवार): 22.25 करोड़ रुपये
  •  तीसरा दिन (पहला रविवार): 25.00 करोड़ रुपये
  •  कुल कलेक्शन: 66.25 करोड़ रुपये

'अवतार: फायर एंड ऐश' के बारे में
 यह 'अवतार' फ्रैंचाइज़ी की तीसरी फिल्म है.पहली 'अवतार' दिसंबर 2009 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इसके 14 साल बाद, दूसरी किस्त, 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर', दिसंबर 2022 में सिनेमाघरों में आई. और अब, तीन साल के  बाद, 'अवतार: फायर एंड ऐश' सिनेमाघरों में आ गई है. सैम वर्थिंगटन, ज़ोई सल्डाना, सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग और केट विंसलेट ने पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है. वहीं, जेम्स कैमरून के बयानों के अनुसार, उन्होंने दो और सीक्वल की योजना भी बनाई है. 'अवतार 4' और 'अवतार 5' फिलहान प्रोडक्शन फेज में हैं और खबरों के अनुसार ये 2029 और 2031 में रिलीज़ होने वाली हैं. 

 

 

Published at : 22 Dec 2025 07:15 AM (IST)
James Cameron Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION Avatar Fire And Ash
