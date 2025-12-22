रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रही है कि हर कोई हैरान रह गया है. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म की कमाई की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. रिलीज के तीसरे वीकेंड पर भी इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है और रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के तीसरे वीकेंड कितना कारोबार किया है?

‘धुरंधर’ ने 17वें दिन कितनी की कमाई?

इस साल की शुरुआत में विक्की कौशल की ‘छावा’ ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया था. इस बीच कई बड़ स्टार की फिल्में आईं और चली गई लेकिन कोई भी ‘छावा’ जैसा परफॉर्म नहीं कर पाईं. फाइनली साल के आखिरी महीने में ये इंतजार खत्म हुआ और आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही तूफान बनी हुई है और इसने बॉक्स ऑफिस को नोटों से भर दिया है. दिलचस्प बात ये है कि तीसरे वीकेंड तक पहुंचते-पहुंचते जब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ने लगती है तो वहीं इसके उल्ट ‘धुरंधर’ ने तीसरे शनिवार को भी छप्परफाड़ कमाई की है. वहीं तीसरे संडे तो इसने गदर ही काट दिया और तीसरे शनिवार से भी ज्यादा कलेक्शन किया है.

इन सबके बीच फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 253.25 करोड़ रुपये रही. इसके बाद इसने 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 22.5 करोड़ की कमाई की. जबकि तीसरे शनिवार इस फिल्म ने 52.22 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 34.25 करोड़ कमाए हैं.

वहीं सैकनिलक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे रविवार को 38.50 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘धुरंधर’ की 17 दिनों की कुल कमाई अब 555.75 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर’ बनी तीसरे वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

‘धुरंधर’ ने तीसरे वीकेंड इतना कलेक्शन किया है जितना अभी तक कोई फिल्म नहीं कर पाई है. इसने पुष्पा 2 को भी पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ ये फिल्म तीसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिलम बन गई है.

बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों के टॉप 5 तीसरे वीकेंड कलेक्शन देखें:

धुरंधर- 95.25 करोड़

पुष्पा 2 (हिंदी): 60 करोड़

स्त्री 2: 48.75 करोड़

गदर 2: 36.95 करोड़

जवान: 34.81 करोड़

‘धुरंधर’ अब 600 करोड़ बनने से इंचभर दूर

‘धुरंधर’ ने रिलीज के तीसरे वीकेंड पर ही 95 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है. ये फिल्म अब तेजी से 600 करोड़ी बनने की ओर बढ़ रही है. इसे बस 45 करोड़ की ओर जरूरत है. फिल्म जिस रफ्तार से कमाई कर रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि फिल्म एक -दो दिन ये आंकड़ा भी पार कर जाएगी और इसी के साथ छावा के बाद 600 करोड़ी बनने वाली साल की दूसरी फिल्म बन जाएगी. इसके साथ ही ये विक्की कौशल की फिल्म को भी मात दे देगी.

