'टाइटैनिक' जैसी कल्ट फिल्म बनाकर दुनियाभर के सिनेप्रेमियों को नया अनुभव देने वाले जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' आज दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है. इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और क्योंकि 28 साल पहले आज के ही दिन यानी 19 दिसंबर को लियोनार्डो डिकैप्रियो की 'टाइटैनिक' रिलीज हुई थी और अब आज 'अवतार' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म रिलीज हुई है.

फिल्म को इंडिया में ऐसे समय पर रिलीज किया गया है जब 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म पहले से भारतीय सिनेमाघरों में अपना कब्ज कर चुकी है. हालांकि, इसके बावजूद इस हॉलीवुड फिल्म को पहले ही दिन इतिहास रचते देखा जा रहा है.

'अवतार फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

एक गजब एहसास वाली नीली दुनिया के नीले प्राणियों की ये फिल्म ओपनिंग डे पर 3:10 बजे तक 6.62 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

कोईमोई के प्रीडिक्शन के मुताबिक फिल्म ओपनिंग डे पर 20-22 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. कुछ ही देर में ये क्लियर भी हो जाएगा कि ये सच के कितने करीब है.

'अवतार 3' बनेगी 2025 की इंडिया में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली हॉलीवुड फिल्म

अभी फिल्म को रिलीज हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और ये साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने के करीब पहुंच चुकी है. फिल्म इस साल इंडिया में रिलीज हुई 10 बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे करने वाली है.

इस लिस्ट में पहले टॉम क्रूज की 'मिशन इंपॉसिबल द फाइनल रेकनिंग' का नाम था जिसने सैक्निल्क के मुताबिक इसे 11 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था जो अब टूटने वाला है. इस बारे में पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

'अवतार फायर एंड ऐश' के बारे में

जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी साल 2009 की 'अवतार' के हालिया रिलीज तीसरे पार्ट को एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में 3 स्टार देते हुए शानदार विजुअल वाली फिल्म बताया है. रिव्यू में फिल्म की लेंथ को नेगेटिव पॉइंट की तरह काउंट किया गया है. आप पूरा रिव्यू पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.