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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं सड़क पर चिल्ला रही थी', सैफ पर चाकू से हुए हमले के बाद पूरी तरह टूट गई थीं करीना, बोलीं- जेह ने सब देखा

'मैं सड़क पर चिल्ला रही थी', सैफ पर चाकू से हुए हमले के बाद पूरी तरह टूट गई थीं करीना, बोलीं- जेह ने सब देखा

करीना कपूर और सैफ अली खान को शो 'कॉफी विद करण' में देखा गया. यहां करनी ने सैफ पर हुए हमले को लेकर बात की.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 04 Nov 2026 10:35 PM (IST)
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'कॉफी विद करण' के लेटेस्ट एपिसोड में करीना कपूर और सैफ अली खान नजर आए. दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के बारे में बात की. करीना ने सैफ पर हुए हमले को लेकर भी बात की.

करीना कपूर ने कहा, 'मुझे ये साजिश वाली बातें समझ नहीं आतीं. इसका मतलब ये हुआ कि  लोगों को लगा कि पुलिस हमारे साथ है क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ लिया. तो क्या? क्या वो भी साजिश का हिस्सा है? हमारा बेटा हाउसहेल्फ हरी के साथ सैफ को हॉस्पिटल लेकर गया. ये बहुत बुरा है कि लोगों ने ऐसा सोचा. मैं अपनी नाइट टी-शर्ट पहने रिक्शा बुला रही थी. किस्मत से किसी ने इसका वीडियो नहीं बनाया. मैं सड़क पर चिल्ला रही थी. मैं पागल औरत क तरह भाग रही थी. वहीं सैफ खून से लथपथ थे. मैंने सैफ को लिफ्ट में देखा और कहा कि ये मत करो. तो टिम ने सबसे पहले पूछा कि अब्बा, क्या आप मरने वाले हैं?'

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जेह ने पूरा इंसिडेंट देखा

फिर सैफ ने कहा कि वो इस दौरान शांत थे. हालांकि, सैफ ने उस रात को रातों के इतिहास की सबसे बुरी रात बताया. सैफ ने कहा कि उन्हें शांत होकर मामले को हैंडल किया. खासतौर पर बच्चे सबकुछ देख रहे थे. फिर करीना ने कहा कि सैफ को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि वो चल नहीं पा रहे थे. सैफ की रीढ़ की हड्डी से चाकू निकालने के लिए उनकी नसों को हटाना पड़ा था. मैं पूरी तरह टूट गई थी. करीना ने आगे बताया कि उनके छोटे बेटे जेह ने सबकुछ देखा और सैफ को फ्यूचर में सेफ्टी के लिए अपनी प्लास्टिक की तलवार दी. जेह सैफ को एक तरह के आयरन मैन मानते हैं.

बता दें कि 16 जनवरी 2025 को देर रात सैफ अली खान के घर में एक शख्स घुस गया था. उनसे सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया था. सैफ की रीढ़ क हड्डी में चोट लगी थी. इसके बाद सैफ कई दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे. अब सैफ बिल्कुल ठीक हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 04 Nov 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
SAIF ALI KHAN
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