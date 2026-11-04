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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' का नॉर्थ अमेरिका में तूफान, 'एनिमल' को पछाड़ बनाया ये रिकॉर्ड

'रामायण' का नॉर्थ अमेरिका में तूफान, 'एनिमल' को पछाड़ बनाया ये रिकॉर्ड

'रामायण' एडवांस बुकिंग में धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. नॉर्थ अमेरिका में तो फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने 'एनिमल' को पछाड़ दिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 04 Nov 2026 09:49 PM (IST)
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रणबीर कपूर की 'रामायण' ग्लोबल रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म की रिलीज का काउंट डाउन शुरू हो गया है.  फिल्म 40 भाषाओं में रिलीज होगी. एडवांस बुकिंग में फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. नॉर्थ अमेरिका में तो फिल्म शानदार परफॉर्म कर रही है.

कोई मोई की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने प्रीमियर शो की एडवांस बुकिंग में 1.65 मिलियन की ग्रॉस कमाई कर ली है. इसी के साथ फिल्म ने 'आदिपुरुष' को पछाड़ दिया है. रामायण ने 'आदिपुरुष' के प्रीमियर प्री-सेल्स रिकॉर्ड को 106 परसेंट से पीछे छोड़ दिया है.

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'रामायण' ने 'एनिमल' को पछाड़ा

इसी के साथ 'रामायण' नॉर्थ अमेरिका में सेकंड हाइएस्ट प्रीमियर प्री-सेल्स बॉलीवुड फिल्म बन गई है. फिल्म ने 'एनिमल', 'टाइगर 3' और 'वॉर 2' को पछाड़ दिया है. 'रामायण' सिर्फ 'धुरंधर 2' से पीछे चल रही है.

'धुरंधर 2' ने नॉर्थ अमेरिका में प्रीमियर शो की एडवांस बुकिंग से 2 मिलियन डॉलर की कमाई की. 1.65 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर 'रामायण' है. तीसरे नंबर पर 'एनिमल' है. 'एनिमल' ने 1.2 मिलियन डॉलर प्री सेल्स की. वहीं 'टाइगर 3' ने 1 मिलियन प्री-सेल्स की. 'वॉर 2' ने 925 हजार डॉलर प्री सेल्स की.

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फिल्म इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 43 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है. अब देखना होगा कि ओपनिंग डे पर फिल्म क्या कमाल करती है. 

इस फिल्म के डायरेक्ट नितेश तिवारी हैं. रणबीर कपूर फिल्म के लीड एक्टर हैं. विलेन के रोल में यश हैं. फिल्म में रणबीर भगवान राम का रोल प्ले कर रहे हैं. वहीं साई पल्लवी मां सीता का किरदार अदा कर रही हैं. यश रावण के रोल में हैं. रवि दुबे, सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज होना है. मेकर्स ने बताया कि फिल्म का दूसरा पार्ट 2028 में रिलज होगा.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 04 Nov 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
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