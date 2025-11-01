'बेहद खराब दिन भी सीख देकर जाते हैं...' अनुपम खेर के मॉर्निंग कोट से मोटिवेट हुए फैंस

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुपम खेर अपने करीबी दोस्त और दिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन के गम से अब तक उबर नहीं पाए हैं. हाल ही में अनुपम खेर सतीश शाह की पत्नी मधु शाह से मिलने उनके घर पहुंचे थे और उन्हें हौसला दिया.

वहीं अब अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर जिंदगी की सच्चाई और गुजरते वक्त को लेकर एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाला मोटिवेशनल पोस्ट साझा किया है, जिसे पढ़कर हर किसी का मन भावुक हो गया.

अनुपम खेर का पोस्ट

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक मोटिवेशनल पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट पर लिखा है, 'जिंदगी में किसी भी दिन अफसोस महसूस न करें…क्योंकि अच्छे दिन खुशियां देकर जाते हैं, बुरे दिन अनुभव देकर जाते हैं, बेहद खराब दिन सीख देकर जाते हैं और बहुत अच्छे दिन खूबसूरत यादें देकर जाते हैं.'

पोस्ट शेयर करते हुए उन्होनें कैप्शन में लिखा, 'सच्चाई.' फैंस भी अनुपम खेर के कोट को पसंद कर रहे हैं. अनुपम की लिखी लाइनों को फैंस प्रेरक बता रहे हैं.

मधु शाह से मिलने गए थे अनुपम

इससे पहले अनुपम खेर मधु शाह से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने मुलाकात का प्यारा सा वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह मधु शाह के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं. मधु शाह को अल्जाइमर की बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें चीजों को याद रखने में परेशानी होती है.

अनुपम ने वीडियो शेयर कर लिखा था, "मैं सतीश शाह की पत्नी मधु शाह से मिलने के लिए गया था. मन में उदासी भी थी और एक अजीब सी घबराहट भी कि सतीश की बात करूं या कुछ और कहूं! अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था! समझ में नहीं आ रहा था कि आंखों में ज्यादा आंसू सतीश के जाने के हैं या मधु की याददाश्त जाने के."

स्विट्जरलैंड से लौटे अनुपम

हाल ही में अनुपम स्विट्जरलैंड में वेकेशन से लौटे हैं. एक्टर स्विट्जरलैंड से भी हर दिन नेचर का वीडियो पोस्ट करते थे. उन्होंने फिल्ममेकर यश चोपड़ा के नाम से चलने वाली ट्रेन का वीडियो पोस्ट किया था और यश चोपड़ा साहब के हिंदी सिनेमा में किए योगदान को याद किया था.

अनुपम खेर की फिल्म

अनुपम खेर फिलहाल अपनी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' की री-रिलीज को लेकर काफी खुश हैं. ये फिल्म अनुपम के लिए खास है क्योंकि फिल्म के निर्माता वह खुद हैं और फिल्म की कहानी की प्रेरणा भी उन्हें अपनी भांजी तन्वी से मिली, जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं.