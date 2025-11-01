हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करण औजला से ट्रैविस स्कॉट मुंबई में मचाएंगे धमाल, मुंबई में होने जा रहा है ग्रैंड कॉन्सर्ट

Mumbai Concerts 2025: मुंबई जल्द ही म्यूजिक का हब बनने वाला है. नवंबर से दिसंबर के बीच यहां करण औजला, ट्रैविस स्कॉट, विज़ खलीफा और सुनीधी चौहान जैसे कलाकार अपने लाइव शो से धमाल मचाने वाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 12:06 PM (IST)
Mumbai Concerts 2025: मुंबई जल्द ही म्यूजिक का हब बनने वाला है. नवंबर से दिसंबर के बीच यहां करण औजला, ट्रैविस स्कॉट, विज़ खलीफा और सुनीधी चौहान जैसे कलाकार अपने लाइव शो से धमाल मचाने वाले हैं.

मुंबई इस साल म्यूज़िक की सबसे बड़ी नाइट का गवाह बनने जा रहा है. नवंबर से दिसंबर तक शहर में एक के बाद एक धमाकेदार कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं, जिनमें देशी से लेकर विदेशी स्टार्स तक अपनी परफॉर्मेंस से स्टेज हिलाने आ रहे हैं. करण औजला, विज़ खलीफा, डिवाइन, ट्रैविस स्कॉट, डेविड गेटा, अफ़्रोजैक, एकॉन और सुनीधी चौहान जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं. जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर से लेकर इन्फिनिटी बे और लाउड पार्क तक, पूरा शहर संगीत की धुनों में रंगने वाला है.

1/10
पंजाबी सिंगर करण औजला जल्द ही 23 नवंबर को मुंबई के लाउड पार्क में धमाल मचाने आ रहे है.
पंजाबी सिंगर करण औजला जल्द ही 23 नवंबर को मुंबई के लाउड पार्क में धमाल मचाने आ रहे है.
2/10
21 दिसंबर को डीजे एक्सवेल मुंबई में म्यूज़िक का तड़का लगाने आ रहे हैं. उनका लाइव कॉन्सर्ट स्वेरी के इन्फिनिटी बे में होगा, जहां फैंस जबरदस्त म्यूज़िक नाइट का मज़ा ले सकेंगे.
21 दिसंबर को डीजे एक्सवेल मुंबई में म्यूज़िक का तड़का लगाने आ रहे हैं. उनका लाइव कॉन्सर्ट स्वेरी के इन्फिनिटी बे में होगा, जहां फैंस जबरदस्त म्यूज़िक नाइट का मज़ा ले सकेंगे.
3/10
रैपर विज़ खलीफा 22 नवंबर को मुंबई के लाउड पार्क में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. उनके फैंस इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.
रैपर विज़ खलीफा 22 नवंबर को मुंबई के लाउड पार्क में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. उनके फैंस इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.
4/10
डीजे अफ्रोजैक 28 नवंबर को अपने शानदार बीट्स के साथ लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. उनके शो का वेन्यू फिलहाल जल्द घोषित किया जाएगा.
डीजे अफ्रोजैक 28 नवंबर को अपने शानदार बीट्स के साथ लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. उनके शो का वेन्यू फिलहाल जल्द घोषित किया जाएगा.
5/10
पॉपुलर रैपर डिवाइन 23 नवंबर को मुंबई के लाउड पार्क में अपने धमाकेदार रैप्स से स्टेज हिलाने आ रहे हैं. उनका ये शो देसी हिप-हॉप फैंस के लिए किसी फेस्ट से कम नहीं होगा.
पॉपुलर रैपर डिवाइन 23 नवंबर को मुंबई के लाउड पार्क में अपने धमाकेदार रैप्स से स्टेज हिलाने आ रहे हैं. उनका ये शो देसी हिप-हॉप फैंस के लिए किसी फेस्ट से कम नहीं होगा.
6/10
सुनीधी चौहान 24 दिसंबर को लाइव परफॉर्म करने वाली हैं, हालांकि उनके कॉन्सर्ट का वेन्यू अभी तय नहीं हुआ है.
सुनीधी चौहान 24 दिसंबर को लाइव परफॉर्म करने वाली हैं, हालांकि उनके कॉन्सर्ट का वेन्यू अभी तय नहीं हुआ है.
7/10
इंटरनेशनल सिंगर एकॉन 16 नवंबर को मुंबई के गोरेगांव ईस्ट स्थित नेस्को हॉल 6 में अपने सुपरहिट गानों के साथ लाइव परफॉर्म करेंगे.
इंटरनेशनल सिंगर एकॉन 16 नवंबर को मुंबई के गोरेगांव ईस्ट स्थित नेस्को हॉल 6 में अपने सुपरहिट गानों के साथ लाइव परफॉर्म करेंगे.
8/10
डीजे डेविड गेटा 20 दिसंबर को मुंबई के स्वेरी स्थित इन्फिनिटी बे में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं.
डीजे डेविड गेटा 20 दिसंबर को मुंबई के स्वेरी स्थित इन्फिनिटी बे में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं.
9/10
मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों 26 दिसंबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में लाइव कॉन्सर्ट करने वाले हैं.
मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों 26 दिसंबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में लाइव कॉन्सर्ट करने वाले हैं.
10/10
अमेरिकन रैपर ट्रैविस स्कॉट 19 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में अपने सुपरहिट गानों पर स्टेज परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं.
अमेरिकन रैपर ट्रैविस स्कॉट 19 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में अपने सुपरहिट गानों पर स्टेज परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं.
Published at : 01 Nov 2025 12:06 PM (IST)
