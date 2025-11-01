एक्सप्लोरर
करण औजला से ट्रैविस स्कॉट मुंबई में मचाएंगे धमाल, मुंबई में होने जा रहा है ग्रैंड कॉन्सर्ट
Mumbai Concerts 2025: मुंबई जल्द ही म्यूजिक का हब बनने वाला है. नवंबर से दिसंबर के बीच यहां करण औजला, ट्रैविस स्कॉट, विज़ खलीफा और सुनीधी चौहान जैसे कलाकार अपने लाइव शो से धमाल मचाने वाले हैं.
मुंबई इस साल म्यूज़िक की सबसे बड़ी नाइट का गवाह बनने जा रहा है. नवंबर से दिसंबर तक शहर में एक के बाद एक धमाकेदार कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं, जिनमें देशी से लेकर विदेशी स्टार्स तक अपनी परफॉर्मेंस से स्टेज हिलाने आ रहे हैं. करण औजला, विज़ खलीफा, डिवाइन, ट्रैविस स्कॉट, डेविड गेटा, अफ़्रोजैक, एकॉन और सुनीधी चौहान जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं. जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर से लेकर इन्फिनिटी बे और लाउड पार्क तक, पूरा शहर संगीत की धुनों में रंगने वाला है.
Published at : 01 Nov 2025 12:06 PM (IST)
Travis Scott Karan Aujla AP Dhillon Axwell
