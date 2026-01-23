अनुभव सिन्हा अपनी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं. अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू ने साथ में कई फिल्में की हैं. थप्पड़ से लेकर मुल्क में काम किया है. अब दोनों साथ में एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म का नाम अस्सी है. दोनों साथ में मिलकर एक बार फिर फिल्म लेकर आए हैं. अस्सी का आज मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है.

सोशल मीडिया पर अस्सी क मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया है. इस फिल्म में वो एक वकील के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म का मोशन पोस्टर लोगों को काफी इंप्रेस करने वाला है.

तापसी ने शेयर किया पोस्टर

तापसी ने अस्सी का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा-बहुत समय हो गया है... जब से हमने इसे नॉर्मल कर दिया है... कोर्ट में मिलते हैं... मेरा मतलब है थिएटर में. फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मोशन पोस्टर में एक लड़की पटरियों पर तेजी से भागती नजर आ रही है, जबकि पीछे कई लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। इसके बाद तापसी पन्नू की एंट्री होती है. उनके चेहरे पर खून के छींटे हैं और वे वकील की यूनिफॉर्म में हैं. पोस्टर पर फिल्म की टैगलाइन लिखी है- उस रात वो घर नहीं पहुंची.

मोशन पोस्टर देखकर लोग कह रहे हैं कि ये एक कोर्टरूम ड्रामा है. जिसमें इंसाफ की लड़ाई और गंभीर सामाजिक मुद्दों को दिखाया जाएगा. फिल्म में तापसी के साथ कानी कुसृति, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, जीशान अय्यूब, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, और सीमा पाहवा समेत कई कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे.

इसी के साथ ही यह फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के साथ क्लैश करेगी. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में हैं.अब देखना होगा कि दर्शक किस फिल्म को ज्यादा प्यार देंगे.

