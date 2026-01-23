Border 2 Box Office Day 1: बॉर्डर 2' ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा दिखा दिया है. सनी देओल की इस फिल्म की कमाई को लेकर जो उम्मीदें थीं ये उससे आगे निकल गई है. शुक्रवार यानि रिलीज के दिन शाम 7 बजे तक की कमाई में ही इस फिल्म ने 2025 और 2026 की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

2026 की बिगेस्ट ओपनर हिंदी बन चुकी है 'बॉर्डर 2'

सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे एक्टर्स लीड रोल में है. इस फिल्म में सभी को सराहना मिल रही है. ऑडियंस थियेटर में टूटकर जा रही है और इसका असर कमाई में भी दिख रहा है.

सैकिनिक के मुताबिक बॉर्डर शुक्रवार शाम 7 बजे तक 16.24 करोड़ कमा चुकी है. इसके साथ ही ये 2026 की बिगेस्ट ओपनर हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है. इससे पहले रिलीज हुई 'इक्कीस' को पहले दिन 6.50 करोड़ की ओपनिंग मिली थी.

उसके बाद रिलीज हुई प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का हिंदी वर्जन भी सिर्फ 5.20 करोड़ ही कमा सकी.

इस तरह 16 करोड़ की कमाई के साथ इसने 2026 की सबसे बड़ी फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. (फर्स्ट डे कमाई के फाइनल आंकड़े रात 10 बजे तक आएंगे)

'बॉर्डर 2' ने रिलीज के कुछ घंटो में ही तोड़ दिए इन 11 फिल्मों के रिकॉर्ड

फिल्म फर्स्ट डे कलेक्शन (करोड़ में) इक्कीस 6.50 Cr द राजा साब 5.20 Cr (हिंदी) द स्काई फोर्स 15.06 Cr जाट 9.62 Cr एक दीवाने की दीवानियत 10.10 Cr जॉली एलएलबी 3 12.50 Cr डेमन स्लेयर 11.30 Cr बागी 4 13.20 Cr जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ 9.25 Cr सन ऑफ सरदार 2 7.50 Cr सितारे जमीन पर 10.70 Cr

'बॉर्डर 2' फर्स्ट डे कलेक्शन प्रीडिक्शन

'बॉर्डर 2' देशभर में करीब 5000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है. रिपब्लिक डे के मौके पर इतनी बड़ी ये फिल्म सोलो ही रिलीज हुई है. ऐसे में फिल्म के स्ट्रॉंग बज़ और सनी देओल की फैन फॉलोइंगा का पूरा फायदा इसे मिलेगा. ट्रेड एक्सपर्ट, Koimoi.com और सैकनिक के मुताबिक बॉर्डर 2 पहले दिन 25-35 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.

वहीं, फिल्मीबीट से बातचीत में फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने दावा किया है कि 'बॉर्डर 2' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 47 करोड़ रुपये कमा सकती है.

बॉर्डर 2 रिव्यू

एबीपी न्यूज़ ने बॉर्डर 2 को पांच में से 3.5 स्टार देते हुए अपने रिव्यू में लिखा है, 'ये फिल्म शानदार है और देखी जानी चाहिए. सनी देओल फुल फॉर्म में हैं और वही इस फिल्म की जान हैं. वरुण धवन सरप्राइज कर देते हैं. उनका पहला सीन ही बड़ा दमदार है. वरुण की जितनी ट्रोलिंग हुई उन्होंने अपनी एक्टिंग से उतना मुंहतोड़ जवाब दिया है. दिलजीत दोसांझ दिल जीत लेते हैं. अहान शेट्टी कमाल के लगे हैं.'