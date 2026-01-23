हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Border 2 Collection Day 1: 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस तूफान, शाम 7 बजे तक 11 फिल्मों का रिकॉर्ड ध्वस्त

Border 2 Box Office Day 1: बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. सनी देओल की इस फिल्म ने शुक्रवार शाम 7 बजे तक की कमाई में ही कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 23 Jan 2026 08:46 PM (IST)
Border 2 Box Office Day 1: बॉर्डर 2' ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा दिखा दिया है. सनी देओल की इस फिल्म की कमाई को लेकर जो उम्मीदें थीं ये उससे आगे निकल गई है. शुक्रवार यानि रिलीज के दिन शाम 7 बजे तक की कमाई में ही इस फिल्म ने 2025 और 2026 की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

2026 की बिगेस्ट ओपनर हिंदी बन चुकी है 'बॉर्डर 2'

सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे एक्टर्स लीड रोल में है. इस फिल्म में सभी को सराहना मिल रही है. ऑडियंस थियेटर में टूटकर जा रही है और इसका असर कमाई में भी दिख रहा है.

सैकिनिक के मुताबिक बॉर्डर शुक्रवार शाम 7 बजे तक 16.24 करोड़ कमा चुकी है. इसके साथ ही ये 2026 की बिगेस्ट ओपनर हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी है. इससे पहले रिलीज हुई 'इक्कीस' को पहले दिन 6.50 करोड़ की ओपनिंग मिली थी.

उसके बाद रिलीज हुई प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का हिंदी वर्जन भी सिर्फ 5.20 करोड़ ही कमा सकी.

इस तरह 16 करोड़ की कमाई के साथ इसने 2026 की सबसे बड़ी फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. (फर्स्ट डे कमाई के फाइनल आंकड़े रात 10 बजे तक आएंगे)

'बॉर्डर 2' ने रिलीज के कुछ घंटो में ही तोड़ दिए इन 11 फिल्मों के रिकॉर्ड

फिल्म फर्स्ट डे कलेक्शन (करोड़ में)
इक्कीस 6.50 Cr
द राजा साब 5.20 Cr (हिंदी)
द स्काई फोर्स  15.06 Cr
जाट  9.62 Cr
एक दीवाने की दीवानियत  10.10 Cr
जॉली एलएलबी 3 12.50 Cr
डेमन स्लेयर 11.30 Cr
बागी 4 13.20 Cr
जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ 9.25 Cr
सन ऑफ सरदार 2 7.50 Cr
सितारे जमीन पर  10.70 Cr
   

'बॉर्डर 2' फर्स्ट डे कलेक्शन प्रीडिक्शन

'बॉर्डर 2' देशभर में करीब 5000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है. रिपब्लिक डे के मौके पर इतनी बड़ी ये फिल्म सोलो ही रिलीज हुई है. ऐसे में फिल्म के स्ट्रॉंग बज़ और सनी देओल की फैन फॉलोइंगा का पूरा फायदा इसे मिलेगा. ट्रेड एक्सपर्ट, Koimoi.com और सैकनिक के मुताबिक बॉर्डर 2 पहले दिन 25-35 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.

वहीं, फिल्मीबीट से बातचीत में फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने दावा किया है कि 'बॉर्डर 2' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 47 करोड़ रुपये कमा सकती है. 

बॉर्डर 2 रिव्यू

एबीपी न्यूज़ ने बॉर्डर 2 को पांच में से 3.5 स्टार देते हुए अपने रिव्यू में लिखा है, 'ये फिल्म शानदार है और देखी जानी चाहिए. सनी देओल फुल फॉर्म में हैं और वही इस फिल्म की जान हैं. वरुण धवन सरप्राइज कर देते हैं. उनका पहला सीन ही बड़ा दमदार है. वरुण की जितनी ट्रोलिंग हुई उन्होंने अपनी एक्टिंग से उतना मुंहतोड़ जवाब दिया है. दिलजीत दोसांझ दिल जीत लेते हैं. अहान शेट्टी कमाल के लगे हैं.'

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Published at : 23 Jan 2026 07:51 PM (IST)
Border 2 BOX OFFICE COLLECTION Border 2 Box Office Day 1
