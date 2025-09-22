बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग ने कुछ दिन पहले दुनिया को अलविदा कह दिया. सिंगर की फैमिली और फैंस अभी भी सदमे में हैं. उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भी लाखों फैंस की भीड़ गुवाहटी पहुंची थी. जिनकी आंखों में सिंगर को खोने का गम साफ नजर आया. अब जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. हाल ही में सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबीन गर्ग का डेथ सर्टिफिकेट रिवील किया है. जिसमें सिंगर की मौत की वजह बताई गई है. सीएम ने इसके साथ एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. जानिए वो क्या बोले...

डेथ सर्टिफिकेट से अलग है जुबीन की पोस्टमार्टन रिपोर्ट

दरअसल सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही इस मामले में न्यूज एजेंसी ANI से बात की थी. उन्होंने कहा कि, सिंगापुर हाई कमिशन की तरफ से जुबीन गर्ग का डेथ सर्टिफिकेट भेजा गया है. इसमें ये लिखा है कि उनकी मौत मौत पानी में डूबने से हुई है. लेकिन जुबीन का ये डेथ सर्टिफिकेट उनकी पोस्टमार्टम से बिल्कुल अलग है. अब आगे की जांच के लिए ये सभी दस्तावेज CID ​​को भेजेगी. इसके साथ ही जुबीन गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी संपर्क किया जा रहा है.

There should be strictly no VIP culture while paying tributes to Zubeen. For him, all his fans were equal and anyone desirous of paying their last respects should be on line and offer their tributes when their turn comes. pic.twitter.com/deEzjOhxzk — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 21, 2025

जुबीन का अंतिम संस्कार कब होगा?

बता दें कि जुबीन गर्ग की पार्थिव शरीर गुवाहाटी पहुंच चुका है. जहां बीते दिन लाखों फैंस की भीड़ सिंगर के अंतिम दर्शन करने पहुंची. जानकारी के अनुसार अब जुबीन का अंतिम संस्कार कल यानि 23 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे किया जाएगा. जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी.

कौन हैं जुबीन गर्ग?

जुबीन गर्ग बॉलीवुड और असम के फेमस सिंगर थे. जिन्होंने कई भाषाओं में गाना गाया है. बॉलीवुड में उन्होंने साल 2006 में आई फिल्म 'गैंगस्टर' के 'या अली' गाने को अपनी आवाज दी थी. ये गाना आज भी फैंस की फेवरेट है.

ये भी पढ़ें -

इस बच्ची ने बॉलीवुड में कमा लिया बड़ा नाम, सुहाना-खुशी जैसे स्टारकिड्स भी इनके सामने फेल, पहचाना?