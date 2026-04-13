पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

दिग्गज सिंगर आशा भोसले पंच तत्व में विलीन हो गई हैं. उनका 13 अप्रैल को अंतिम संस्कार हुआ. आशा भोसले की अंतिम यात्रा में 'आशा भोसले अमर रहे के नारे लगाए गए' के नारे लगाए गए. आशा भोसले का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ. उन्हें सरकारी सलामी दी गई. उन्हें तिरंगे में लपेटकर श्रद्धांजलि दी गई. आशा भोसले का शिवाजी पार्क श्मशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ. उन्हें सिंगर शान और अनूप जलोटा ने भी गाना गाकर श्रद्धांजलि दी. उनके बेटे आनंद भोसले ने मुखाग्नि दी.

बता दें कि आशा भोसले को 11 अप्रैल मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. आशा भोसले की तबीयत खराब थी. उन्हें चेस्ट में इंफेक्शन के चलते हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. लेकिन मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से आशा भोसले का निधन हो गया. उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. आमिर खान और विक्की कौशल आशा भोसले के अंतिम दर्शन के लिए शिवाजी पार्क श्मशान भूमि पहुंचे.

सेलेब्स ने दी आशा भोसले को श्रद्धांजलि

आशा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके मुंबई निवास कासा ग्रांडे में रखा गया था. आशा के अंतिम दर्शन के लिए सेलेब्स पहुंचे. आशा भोसले के अंतिम दर्शन के लिए रणवीर सिंह, तबु, राकेश रोशन, जौकी श्रॉफ, हेलेन, उदित नारायण, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद सिरा, अनुराधा पौडवाल, रितेश देशमुख जैसे सितारे पहुंचे. आशा भोसले के जाने से उनके परिवारवाले टूट गए हैं. आशा की पोती जनाई भोसले का रो-रोकर बुरा हाल है. अंतिम दर्शन के दौरान सेलेब्स ने जनाई को हौंसला दिया और उन्हें शांत करवाया.

बता दें कि आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था. आशा भोसले ने बहुत कम उम्र से गाना शुरू कर दिया था. आशा ने अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं. आशा भोसले के गाए सबसे फेमस गानों में पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, ये मेरा दिल, चुरा लिया है तुमने, इन आंखों की मस्ती के जैसे गाने हैं.