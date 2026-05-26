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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं आपको हमेशा याद करता हूं', पिता सुनील दत्त को याद कर इमोशनल हुए संजय दत्त, शेयर की UNSEEN फोटोज

'मैं आपको हमेशा याद करता हूं', पिता सुनील दत्त को याद कर इमोशनल हुए संजय दत्त, शेयर की UNSEEN फोटोज

Sanjay Dutt Remember Father Sunil Dutt: दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त की डेथ एनिवर्सरी पर उनके बेटे संजय दत्त ने अपने पिता को याद किया है. पापा की यादों में डूबे संजय ने कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 26 May 2026 09:35 AM (IST)
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सुनील दत्त बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्ममेकर थे, जिन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दीं. फिल्मी दुनिया में शानदार काम करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था. उनकी राजनीतिक पारी काफी शानदार रही, लेकिन 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से सुनील दत्त का निधन हो गया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. अब सुनील दत्त की डेथ एनिवर्सरी पर उनके बेटे और एक्टर संजय दत्त ने अपने पिता को याद किया है. पापा की यादों में डूबे संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं.

मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं- संजय दत्त
संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर पिता सुनील दत्त के साथ अपनी तीन तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में पिता-बेटे के बीच की गहरी बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है. संजय दत्त ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मैं आपको हमेशा याद करता हूं पापा और आपसे बहुत प्यार करता हूं. आप मेरी जिंदगी में हमेशा एक मजबूत सहारा रहे हैं और हमेशा रहेंगे. आपके जैसा पिता पाकर मैं खुद को खुशकिस्मत और आभारी महसूस करता हूं.'

 
 
 
 
 
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संजय दत्त ने शेयर की अपने बचपन की तस्वीर
संजय दत्त का ये इमोशनल पोस्ट फैंस के दिलों को छू रहा है और लोग कमेंट्स के जरिए सुनील दत्त को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. पहली तस्वीर में सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. दोनों कैमरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर संजय दत्त के बचपन की है, जिसमें वो अपने पिता के पास बैठे नजर आ रहे हैं. संजय दत्त ने तीसरी तस्वीर में अपनी फैमिली फोटो शेयर की है.

बेटी प्रिया दत्त भी हुईं इमोशनल
सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त ने भी अपने पिता को याद किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें सुनील स्टेज पर स्पीच देते नजर आ रहे हैं. वहीं, उनके बराबर में संजय दत्त दिख रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कुछ लोग अपने पीछे यादें छोड़ जाते हैं. कुछ लोग अपने पीछे एक विरासत छोड़ जाते हैं और फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जो दुनिया को अपने सबसे बड़े तोहफे के रूप में 'इंसानियत' ही सौंप जाते हैं. जैसे मेरा पिता सुनील दत्त.

हम आप की मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करते थे- प्रिया दत्त
उन्होंने आगे लिखा, 'आपकी पुण्यतिथि पर मैं सिर्फ उस अभिनेता या नेता को याद नहीं करती, जिनका दुनिया सम्मान और सराहना करती थी, बल्कि उस पिता को याद करती हूं, जिनकी ताकत में हमेशा दयालुता झलकती थी, जिनकी मौजूदगी में हम सुरक्षित महसूस करते थे और जिनकी करुणा ने हर उस इंसान के दिल को छुआ, जो कभी उनके संपर्क में आया. आपने हमें सिखाया कि गरिमा का कितना महत्व होता है, दूसरों की मदद करना जिम्मेदारी है और प्यार को जताने का सबसे सच्चा तरीका उसे अपने कर्मों में उतारना है. आपका जीवन न सिर्फ़ हमारे परिवार को, बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी प्रेरित करता रहेगा, जिनकी ज़िंदगी आपने चुपचाप और निस्वार्थ भाव से बदल दी. आपके आदर्श, आपकी अपनापन और आपकी भावना, हमारे हर काम में आज भी जिंदा हैं. हमेशा आपकी याद आती है, पापा. मैं आपसे प्यार करती हूं.'

 
 
 
 
 
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सुनील दत्त की शादी और बच्चे
बता दें कि सुनील दत्त ने 11 माई, 1958 को एक्ट्रेस नरगिस से शादी की थी. उनकी लव स्टोरी फिल्म 'मदर इंडिया' के सेट से शुरू हुई थी. सुनील और नरगिस के तीन बच्चे संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त हैं.

ये भी पढ़ें:- मदर इंडिया के सेट पर आग से बचाना महज एक बहाना था, नरगिस की इस 'एक आदत' पर दिल हार बैठे थे सुनील दत्त

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Published at : 26 May 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Sunil Dutt
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