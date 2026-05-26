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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एक ऐसी जगह...', IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुईं अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या, इमोशनल नोट के साथ शेयर की तस्वीरें

'एक ऐसी जगह...', IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुईं अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या, इमोशनल नोट के साथ शेयर की तस्वीरें

Navya Naveli Nanda: अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने आईआईएम अहमदाबाद से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है. इस खास मौके पर नव्या ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 26 May 2026 10:33 AM (IST)
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सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई सोशल मीडिया पोस्ट या फैमिली बैकग्राउंड नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई है. दरअसल, नव्या ने आईआईएम अहमदाबाद से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है. इस खास मौके पर नव्या ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इसके साथ उन्होंने इमोशनल नोट लिखा है. 

नव्या नवेली नंदा ने शेयर की फोटोज
नव्या ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमों वो अपने दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं. फोटोज में वो अपने कैंपस में बिताए गए अपने आखिरी पलों को एंजॉय करती दिख रही हैं. इन तस्वीरों के साथ नव्या ने एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा, 'एक ऐसी जगह, जिसने मुझे उससे कहीं ज़्यादा दिया है, जितना मैं इसे कभी वापस दे सकती हूं और वो लोग, जिन्होंने मेरे लिए यही किया. बस, आखिरी बार.' उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

कितनी पढ़ी- लिखी हैं नव्या नवेली नंदा?
बता दें कि नव्या नवेली नंदा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लंदन के सेवेनोक्स स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका के 'फोर्डहम यूनिवर्सिटी' से डिजिटल टेक्नोलॉजी और यूएक्स डिजाइन में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की. अब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से ब्लेंडेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी पूरा कर लिया है.

ये भी पढ़ें:- Shweta Bachchan Birthday: श्वेता बच्चन को बेटी नव्या नवेली नंदा ने खास तरह से किया बर्थडे विश, शेयर की बचपन की अनसीन फोटोज

 
 
 
 
 
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नव्या नवेली नंदा को फिल्मों में नहीं है रुचि
बता दें कि नव्या नवेली नंदा भले ही फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उन्होंने एक्टिंग की बजाय बिजनेस और सोशल वर्क का रास्ता चुना है. वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर बात करती हैं. नव्या 'आरा हेल्थ' नाम के एक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं, जो महिलाओं की हेल्थ अवेयरनेस पर काम करता है.  

फैमिली बिजनेस संभाल रहीं नव्या नवेली नंदा
नव्या अपने पिता निखिल नंदा के नक्शेकदम पर चल रही हैं और अपने फैमिली बिजनेस में शामिल हो गई हैं. वो अमिताभ बच्चन की नातिन और श्वेता बच्चन की बेटी हैं. शोबिज़ का हिस्सा न होने के बावजूद उनका बहुत बड़ा फैनबेस है. नव्या का पॉडकास्ट 'व्हाट द हेल नव्या?' भी काफी पॉपुलर रहा है और इसके दो सीजन हिट साबित हुए हैं.

ये भी पढ़ें:- अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा को सोशल मीडिया पर झेलनी पड़ती है नफरत, बोलीं- 'मैं जिस तरह का ...'

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Published at : 26 May 2026 10:33 AM (IST)
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Amitabh Bachchan Navya Naveli Nanda
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