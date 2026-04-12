आशा भोसले के संघर्ष की कहानी, अकेले पाले 3 बच्चे, दिन-रात किया काम, कहा- लोगों के ताने भी सुने

येसंगीत जगत की महान हस्ती आशा भोसले का, आज 12 अप्रैल को निधन हो गया है. 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. वो काफी टाइम से बीमार थी. इस दुखद खबर के सामने आते ही फिल्मी सितारों और आम लोगों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है.

आशा भोसले भारतीय संगीत की उन महान गायिकाओं में शामिल रहीं, जिन्होंने अपने लंबे करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए और अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया. उनका प्रोफेशनल करियर बेहद सफल रहा और उन्होंने संगीत की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई. हालांकि उनकी निजी जिंदगी आसान नहीं रही, उन्होंने जीवन में कई उतार-चढ़ाव और दुखों का सामना किया.

घरवालों के खिलाफ जाकर आशा भोसले ने की थी शादी

आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था. वह मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थीं और एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीत परिवार से संबंध रखती थीं. 9 वर्ष की उम्र में पिता दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद, परिवार की आर्थिक मदद के लिए उन्होंने छोटी उम्र में ही गाना और अभिनय शुरू कर दिया था.

वहीं उन्होंने घरवालों के खिलाफ जाकर 16 साल की उम्र में अपने से 15-20 साल बड़े गणपतराव भोसले से शादी की. हालांकि ये शादी सफल नही रही थी. शादी के 14 साल बाद उनका तलाक हो गया था.

आशा भोसले ने अकेले पाले 3 बच्चे

इस शादी से आशा भोसले के तीन बच्चे थे, हेमंत, वर्षा और आनंद. उन्होंने अपने तीनों बच्चों की परवरिश अकेले ही की. एक बार न्यूज 18 से बातचीत में सिंगर ने खुद ये बताया था. उन्होंने बताया था कि कितना मुश्किल होता है एक औरत का अकेले 3 बच्चों को संभालना, उनके लिए खाना बनाना, स्कूल के लिए तैयार करना, उनको क्या संस्कार देने हैं ये सब जानते हुए फिर दिन रात काम करना है. ऐसे मैने लाइफ झेली हैं. उन्होंने आगे कहा फिर लोगों के ताने सुनना उसको भी हस के टाल देना ऐसे मैं आगे बढ़ती गई.

हालांकि, उनकी जिंदगी में दुख भी कम नहीं थे. उनके बेटे हेमंत का 2015 में कैंसर से निधन हो गया, जबकि बेटी वर्षा का 2012 में देहांत हो गया था. बता दें, पहली शादी टूटने के करीब दो दशक बाद आशा भोसले ने मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन से दूसरी शादी की. दोनों की जोड़ी ने संगीत की दुनिया में कई यादगार गाने दिए. हालांकि, ये साथ भी ज्यादा लंबा नहीं रहा और 1994 में आरडी बर्मन का निधन हो गया.